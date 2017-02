Vives, el relleu frustrat de Trias

Antoni Vives (Barcelona, 1965) és economista i escriptor i ha tingut responsabilitats polítiques dins de CDC i de l’Ajuntament de Barcelona, on va ser regidor convergent del 2007 al 2015. Durant el govern de l’alcalde Xavier Trias (2011-2015) va ser tinent d’alcalde d’Urbanisme i Medi Ambient. Després de perdre les eleccions i quan els rumors apuntaven que Vives podia convertir-se en el relleu de Xavier Trias al front del grup municipal de CiU, va abandonar la primera línia política. I poc a poc han anat apareixent investigacions d’anticorrupció que l’impliquen.

En una d’aquestes investigacions la Fiscalia de Barcelona va presentar una querella contra ell per presumptes contractacions irregulars des de l’empresa metropolitana Barcelona Regional (BR). En una altra, les sospites recauen sobre la gestió de l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI), durant els anys 2014 i 2015. El nou govern de l’Ajuntament de Barcelona liderat per Ada Colau va entregar tota la documentació relativa a aquest organisme a l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) perquè pogués investigar. El primer tinent d’alcalde del l’Ajuntament, Gerardo Pisarello, va dir als mitjans de comunicació que "els dos casos, no per casualitat, responien a una mateixa direcció política, que era la de l'exregidor Antoni Vives".

El polític, que va ser vicepresident del port de Barcelona, també va ser investigat per una suposada trama de blanqueig de capitals que s’hauria produït durant la transformació del Port Vell a Marina de Port de Luxe, un polèmic projecte que va iniciar el govern socialista i que va continuar el de Xavier Trias. Aquest cas, que es va investigar quan Daniel de Alfonso era director de l’Oficina Antifrau, va quedar en no res.

Durant el seu pas per una de les tinències d’alcaldia més importants de l’Ajuntament, Vives va defensar la transformació d’alguns barris de Barcelona en espais capaços de produir l’energia que ells mateixos consumien. El projecte dels 'barris autosuficients' es va iniciar però no es va completar.

Vives, que ha militat a MDT, ERC i des de 1999 a Convergència, també ha tingut càrrecs de partit. A CDC va ocupar la secretaria de Planificació Econòmica (2000) i la secretaria de Govern de la Generalitat (2001-2003). L’any 2004 va ser escollit vicesecretari general de militància, participació i formació de CDC fins al 2008, quan va passar a ocupar l’àrea Galeuscat.

Vives ha publicat mitja dotzena de llibres i ha estat distingit amb diferents premis, com el Joan Fuster, el Crexells de l’Ateneu Barcelonès i el Premi Llibreter de narrativa. El polític també ha col·laborat amb el diari ARA i amb altres mitjans de comunicació.