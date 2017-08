Zoido elogia la coordinació i la unitat política després dels atemptats

Unitat en la lluita contra el terrorisme. Aquest és el principal missatge que tots els representants dels diversos partits polítics i del govern espanyol han reiterat en sortir de la reunió del Pacte Antiterrorista celebrada aquest dilluns al ministeri de l'Interior. El titular d'aquest ministeri, Juan Ignacio Zoido, ha volgut insistir que la coordinació "tant política com tècnica ha sigut fluïda i constant" i ha elogiat la capacitat "d'aparcar les diferències" entre totes les forces per abordar la situació. Això sí, per a Zoido, la manera de simbolitzar "la unitat inequívoca de tot Espanya contra el terrorisme" seria que tots els partits que no s'han sumat al pacte el subscriguin en la pròxima reunió.

Tots els partits polítics han insistit en la necessitat de mantenir la unitat i han elogiat l'actuació duta a terme fins ara. També ho han fet els representants catalans, que han assistit a la reunió en qualitat d'observadors. Per al portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, "ara no toca parlar de les diferències sinó que el més urgent és la unitat d'acció i el respecte a les víctimes".

Les reclamacions catalanes

PP i Cs demanen l'adhesió de tots els partits al Pacte

Això sí, tant ERC com PDECat han recordat que encara hi ha temes pendents. El portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, ha insistit que "és imprescindible que els acords de la Junta de Seguretat que han de permetre que els Mossos participin en la informació a escala europea en la lluita antiterrorista s'executi de manera imminent". El mateix ha recordat Tardà: "Cal que els compromisos del govern espanyol de situar els Mossos a l'Europol es concretin".

Segons ha explicat Campuzano, davant aquesta reclamació, el ministre Zoido s'ha compromès en executar aquest compromís "les properes setmanes".

Però mentre la crida i l'elogi a la unitat han sigut presents en les declaracions de tots els partits, alguns han insistit en la necessitat d'eixamplar el pacte a la pràctica amb l'adhesió dels partits que fins ara no l'han subscrit. El Pacte Antiterrorista va ser activat el 2015 pel PP i el PSOE, després dels atemptats a la revista 'Charlie Hebdo' a París. Aleshores, només Ciutadans, UPyD i Unió el van subscriure. Per això, PDECat, ERC, Podem i PNB hi han assistit com a observadors.

Així, Zoido ha explicat que ha demanat als partits observadors que s'adhereixin al pacte, una reclamació que ha secundat Ciutadans, tal com ha explicat el portaveu d'aquesta formació, José Manuel Villegas, que ha assegurat que "s'ha de demanar un compromís més gran" per a un pacte que "no hauria de ser només per a fer la foto de la unitat".

En la mateixa direcció ha apuntat el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, que ha "animat" els grups que hi han assistit aquest dilluns com a observadors a adherir-se al pacte i ha assegurat que "és positiu per al país" i que cal reforçar la unitat i la capacitat operativa d'aquest acord. Per al PSOE, en canvi, l'assistència de les diferents forces polítiques com a observadors és suficient i primordial a l'hora de demostrar aquesta actuació conjunta. Així ho ha explicat la portaveu del PSOE, Margarita Robles, que ha assegurat que "s'ha donat exemple de coordinació i cooperació".

Els observadors mantenen el seu posicionament

Podem, ERC i PDCat esquiven entrar al debat

Però cap dels partits que ha subscrit fins ara el Pacte ha mostrat la seva intenció d'adherir-s'hi. En el cas de Podem, tan el diputat Rafa Mayoral com el seu portaveu parlamentari, Xavier Domènech, ha agraït al govern espanyol la transparència del govern a l'hora d'informar i la coordinació de totes les institucions. Tot i això, han destacat la importància de "mantenir el pluralisme polític" i per això no consideren oportú subscriure l'acord.

"Això és secundari avui, qualsevol resposta distorsionaria allò important avui que és que tots ens hem assegut a la taula", ha insistit Tardà en resposta a la intenció d'ERC d'adherir-se al Pacte. En la mateixa línia ha anat Campuzano, que ha explicat que "en el seu moment s'analitzaran més qüestions", però que "avui no toca". El mateix ha assegurat el portaveu de Compromís, Joan Baldoví.

En la mateixa línia que el ministre Zoido han anat les declaracions del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que aquest mateix dilluns ha criticat a RAC1 els que "vinculen els efectes d'un atemptat jihadista amb un debat polític", i ha assegurat que fan "un trist favor a la democràcia". De fet, els governs català i espanyol han apartat per moments les diferències després dels atemptats i han volgut donar una imatge d'unitat amb actes com el del president espanyol, Mariano Rajoy, fent declaracions des d'una conselleria de la Generalitat.