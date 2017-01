L'acaldessa de Matadepera deixa Demòcrates i fitxa pel PDECat

L'alcaldia més important de Demòcrates de Catalunya és, des d'aquest dilluns al vespre, del Partit Demòcrata (PDECat). L'alcaldessa de Matadepera, Mireia Solsona, ha deixat el partit nascut d'una escissió d'Unió per integrar-se a la formació hereva de Convergència, i aquest dilluns al vespre ja ha participat en l'acte per presentar la nova executiva del partit al municipi amb l'expresident de la Generalitat i president del PDECat, Artur Mas.

En declaracions a l'ARA, Solsona -que era d'Unió i que va passar a Demòcrates arran de la divisió del partit abans del 27-S- ha explicat que va prendre la decisió de fitxar pel PDECat a principis de gener, i que ho va fer disconforme amb l'estratègia de la direcció d'acostar-se a ERC. "Em pensava que ens uniríem al PDECat", ha declarat. En concret, Solsona s'ha referit a una entrevista que el president del Consell Nacional de Demòcrates, Josep Maria Vila d'Abadal, va fer a l'ARA en la qual animava el partit a anar sol o amb els republicans a unes eleccions catalanes.

A més, Solsona explica que fa el pas moguda per la voluntat de donar suport a l'expresident de la Generalitat Artur Mas abans no afronti, a partir del proper dilluns, 6 de febrer, el judici pel 9-N. "És moment de sumar", ha afirmat. El canvi de partit de l'alcaldessa no suposarà cap modificació a l'Ajuntament de Matadepera, ja que Solsona -que es va presentar el 2015 encapçalant la llista amb CiU- era l'única regidoria adscrita a Demòcrates.

Solsona se suma així a altres dirigents de Demòcrates de Catalunya que s'han passat al PDECat en els últims mesos, com ara l'exportaveu de Demòcrates a les Terres de l'Ebre i coordinadora de l'Institut Català de les Dones a la regió, Carme Valls. En declaracions a l'ARA, Valls també atribueix la seva decisió -presa fa mesos- a l'acostament de la formació a ERC. "Les meves idees són més de centre", avisa.

Tot i les incorporacions de Solsona i Valls, fonts del PDECat asseguren que no hi ha cap "pla d'actuació específic" per atraure càrrecs de Demòcrates. Tanmateix, la notícia del fitxatge de l'alcaldessa de Matadapera afegeix més tensió a la relació entre Demòcrates i el PDECat, que tot i formar part del grup parlamentari de Junts pel Sí han protagonitzat diverses topades en els últims mesos. L'últim xoc va ser aquest diumenge amb el portaveu de Demòcrates, Antoni Castellà, pel fet que el PDECat utilitzi l'adjectiu 'demòcrata' en la seva imatge corporativa.

Fitxatges propers a Unió

El PDECat també ha incorporat aquests mesos altres persones properes a l'espai d'Unió. Per exemple l'exsenador per Lleida Manel Plana; la directora territorial del departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Rosa Peig, i el regidor a l'Ajuntament de Roquetes Joan Salvatella.