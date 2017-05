Una amenaça real

És legal que la Generalitat compri urnes? Sí, perquè altres comunitats, com ara Andalusia, ho han fet. ¿És legal que ho faci mentre defensa la celebració d’un referèndum unilateral? Semblaria que sí, perquè de moment ens trobem en una fase declarativa, i les licitacions es fan seguint al peu de la lletra els requisits de la legalitat espanyola. Tot i així, la fiscalia ja prepara una querella preventiva. Es tracta d’una estratègia que l’Estat ja ha fet servir en altres ocasions, per exemple amb la il·legalització de Batasuna i l’aplicació de la doctrina que “tot és ETA”. Consisteix a trencar la relació entre un delicte concret i la pena que marca la llei per entrar en un terreny molt més interpretatiu. En tot cas, el pas d’ahir demostra que l’Estat es comença a sentir amenaçat.