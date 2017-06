Les bases de Podem es decanten per un nou 9-N per un estret marge

El secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, ha anunciat avui a "El món a RAC1" que les bases han secundat la proposta de la direcció de participar al referèndum com un “acte de mobilització cívica i empoderament social”, però sense caràcter vinculant, en la línia del que va representar el 9-N. Com va avançar l'ARA, aquesta proposta s'ha imposat per poca diferència a no acudir a les urnes si el referèndum no està pactat amb l'Estat.

Si la proposta de validar un nou 9-N ha estat votada per un 35,1%, un 27,6% ha refusat passar per les urnes si no hi ha acord amb l'Estat. Un 28,48% dels simpatitzants han apostat, en canvi, per defensar la via unilateral. Sumades les dues primeres opcions, el 62,7% del miler de simpatitzants de la norantena de cercles que ho han debatut internament han rebutjat que el referèndum unilateral sigui la solució. "Aquest percentatge creix si sumem l'abstenció i altres opcions al 71%" ha afegit el màxim dirigent de la formació lila a Catalunya.

"Les mobilitzacions són el principal motor dels canvis polítics i socials" ha justificat el dirigent de la formació lila per optar per una consulta no vinculant. "Si és un nou 9-N ho decidirà el Govern" ha matisat posteriorment. Dante Fachin no ha volgut revelar si votarà, però ha remarcat que si ho fes, votaria que "no" perquè defensa un "Estat plurinacional". En qualsevol cas, no ha aclarit si votarà i ha assegurat que ho decidirà en funció de "com es desenvolupin els fets, de la proposta del govern". Fachin no ha avançat si faran campanya pel no subratllant que la seva aposta passa ara per defensar el dret a decidir. "La sobirania rau en el poble de Catalunya" ha assenyalat.