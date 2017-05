El cas Forcadell, el primer assaig de la mobilització permanent

El sobiranisme es vesteix de nou avui d’excepcionalitat per acompanyar a declarar els encausats de la mesa del Parlament i la presidenta de la cambra, Carme Forcadell. Sota el lema Mai caminareu sols, entitats i partits s’han conjurat per expressar el suport als investigats per desobediència pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). L’objectiu és que no es trobi normal una causa judicial que consideren un atac al parlamentarisme.

La causa contra els membres de la mesa del Parlament suposa el primer assaig de la mobilització permanent que les entitats volen per al setembre. ANC i Òmnium han convocat avui la ciutadania a les portes del TSJC per denunciar la “judicialització” de la política i donar suport a Forcadell i la vicepresidenta segona, Anna Simó, però també hi seran divendres, quan declaren el vicepresident primer de la cambra, Lluís Corominas, i la secretària de la mesa Ramona Barrufet. Hi tornaran el 12 de juny per donar suport a Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot (CSQP). Tres protestes en poc temps que, sense voluntat de ser massives -les mateixes entitats diferencien les mobilitzacions d’avui del judici del 9-N, quan 40.000 persones es van concentrar al TSJC- sí que volen demostrar que el sobiranisme està preparat per sortir al carrer quan toqui.

Des de les entitats admeten la dificultat de reunir milers de ciutadans en diferents dies laborables de la mateixa setmana però esperen que la gent es mobilitzi. Al desembre, quan Forcadell ja va declarar en la primera causa per haver permès la votació de les conclusions de la comissió de procés constituent, 3.000 persones -també en dia laborable- van ser al TSJC per donar-li suport.

El ritual d’avui començarà pocs minuts després de les vuit del matí al Parlament, quan Forcadell i Simó sortiran acompanyades del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, els consellers del Govern, diputats i càrrecs locals cap al TSJC. Caminaran plegats, juntament amb els ciutadans que s’hagin mobilitzat, des del Parc de la Ciutadella fins a les portes del tribunal passant pel passeig Lluís Companys.

El sobiranisme també espera que la causa contra els membres del Parlament serveixi per eixamplar la base social a favor del referèndum. “Queda clar que això va de democràcia”, asseguren a l’ARA fonts de Junts pel Sí que recorden que la causa s’engega per haver permès la votació sobre la resolució del referèndum en el debat de política general quan l’havia prohibit el Tribunal Constitucional.

La mobilització d’avui reunirà Junts pel Sí, la CUP i també CSQP, una nova foto unitària que ja es va escenificar entorn del referèndum pactat en el debat de política general. El fet que Nuet també estigui citat com a investigat és vist des de l’independentisme com una oportunitat per estirar els comuns cap a les seves posicions i assegurar el seu suport al referèndum unilateral. Una via que el Govern vol activar un cop el Pacte Nacional pel Referèndum acabi la seva feina el 19 de maig. A partir d’aquest moment està previst que tot s’acceleri: després de l’arrencada simbòlica dels preparatius amb l’anunci de la compra d’urnes, vindrà la data i la pregunta del referèndum i l’aprovació de la reforma del reglament per poder tramitar en un sol dia la llei de transitorietat, que ha d’emparar legalment la consulta.

La inviolabilitat parlamentària

Els membres de la mesa del Parlament i la presidenta estan investigats per haver permès la tramitació de la resolució sobre el referèndum en el debat de política general. La fiscalia els acusa d’un delicte de desobediència per no haver aturat la tramitació malgrat la prohibició del Tribunal Constitucional. Després de la sentència que declarava il·legal la declaració de ruptura del 9 de novembre, l’alt tribunal ha prohibit al Parlament tramitar qualsevol cosa que tingui a veure amb el procés de desconnexió. Per a Forcadell i els membres de la mesa, això equival a coartar el debat parlamentari. Segons fonts de la defensa de Forcadell, un dels arguments que esgrimirà la presidenta de la cambra en la declaració als jutjats serà la inviolabilitat parlamentària. Aquesta figura, recollida a l’Estatut, protegeix els diputats de la fiscalització judicial en les opinions expressades al Parlament i els vots emesos per tal de “protegir” la llibertat d’expressió. És a dir, que s’ha de poder parlar de tot a la cambra.

Una altra de les rareses que l’entorn de Forcadell assenyala en aquesta causa és que s’està jutjant també la intencionalitat dels diputats. El fet que s’impedeixi la tramitació de tot el que tingui a veure amb la desconnexió pressuposa el resultat dels debats en el plenari. La defensa dels membres del Parlament posarà èmfasi en la manera com s’ha imputat Nuet, ja que en un primer moment se’l va excloure de la causa perquè no és diputat independentista i finalment se l’investigarà.

També preocupa a la defensa l’acumulació de causes. El fet que s’hagi declarat la investigació com a “complexa” fa pensar a l’entorn de Forcadell que la voluntat és tenir la “causa oberta” per anar sumant presumptes delictes de desobediència en cada votació que es produeixi al Parlament relacionada amb el Procés. “És per agreujar les penes”, diu un dels encausats. El sobiranisme vol convertir la causa contra els membres del Parlament en un símbol de defensa de la democràcia i en un gra de sorra més per propiciar un clima de mobilització que faci inevitable el referèndum.