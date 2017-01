La causa contra Forcadell avançaria el referèndum

La decisió de la CUP de votar sí als pressupostos del 2017 -per dos vots a favor i dues abstencions- sembla haver accelerat el procés. El portaveu del secretariat nacional de la CUP, Quim Arrufat, ja va exigir dissabte al Govern tenir a punt el referèndum per si cal avançar-lo abans de l’estiu, i ahir l’executiu va assumir de ple aquesta hipòtesi i, fins i tot, va revelar el detonant: la inhabilitació de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Tal com va avançar l’ARA, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ja tenia sobre la taula l’opció de fer la votació abans de la tardor, però ahir va ser el mateix vicepresident, i encarregat d’organitzar el referèndum, Oriol Junqueras, qui va assegurar que veia “possible” celebrar la consulta d’autodeterminació abans de l’estiu, malgrat que encara hi havia aspectes “tècnics” per resoldre.

Junqueras, en una entrevista a RAC1, va assegurar que segons el resultat dels processos judicials que afecten els dirigents catalans pel seu paper en el moviment independentista es podrien desencadenar els fets.

El cas més greu

Segons el líder d’ERC, el cas més greu seria el de Forcadell per ser la segona autoritat del país en aquests moments. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) investiga si la presidenta va cometre un delicte de desobediència en permetre el debat i votació al Parlament de les conclusions de la comissió del procés constituent. La causa està ara en fase d’instrucció. La presidenta del Parlament va declarar el 16 de desembre acompanyada d’una mobilització sobiranista.

L’executiu sosté que la consulta serà “vinculant” i s’acostarà al “màxim possible” als processos electorals vigents, tal com fixa la Comissió de Venècia. Seguint aquesta lògica, al referèndum podran votar les mateixes persones que ho poden fer en unes eleccions convencionals: els majors de 18 anys que tinguin la nacionalitat espanyola. Junqueras va afirmar que el Govern ja tenia les dades per elaborar el cens.

La possibilitat d’avançar la consulta va provocar ahir la reacció de la resta de formacions. L’alcaldessa de Barcelona i referent dels comuns, Ada Colau, va advertir que serà “difícil” organitzar la consulta en tan poc temps. “L’únic dubte que hi ha sobre la taula és si el Govern té capacitat a curt termini de proposar una cosa que se’n digui referèndum”, va dir Colau. Els comuns exigeixen que el referèndum sigui “efectiu” i “compleixi garanties” per donar-hi suport. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Colau va explicar que el nou espai polític farà algun tipus de “consulta o debat intern” per decidir si accepten o no la proposta de referèndum no pactat -si acaba sent així- que faci el Govern.

El PSC va argumentar que “tant és” si el referèndum es fa al setembre o si s’acaba avançant, ja que és “il·legal” i, per tant, “sense recorregut”, segons va dir el secretari d’organització, Salvador Illa. I la nova portaveu de Ciutadans a tot Espanya, Inés Arrimadas, va augurar que el referèndum “no es podrà fer” o que, en tot cas, el que es farà serà una repetició del 9-N que “no servirà per a res” i per això, segons ella, hi haurà nous comicis.