Un centenar de membres d'extrema dreta es concentren davant la seu d'ERC

Un centenar de membres de la plataforma d'extrema dreta 'Por España me atrevo' s'han concentrat aquesta tarda davant la seu d'ERC a Barcelona. Coincidint amb el dia que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat la data i la pregunta del referèndum, han decidit sortir al carrer per denunciar els "morts que va provocar el bàndol republicà" durant la Guerra Civil, ha apuntat a l'ARA un dels membres que s'han manifestat. De fet, ha assenyalat directament a ERC com a autor directe d'aquestes víctimes. "Ells també tenen les mans tacades de sang", ha afirmat.

Amb càntics de "Catalunya és Espanya", els manifestants han exhibit pancartes on es podia llegir " ERC, vergonya catalana" o "Assassinats per la República", juntament amb les esqueles de les persones que, segons els manifestants, van morir a mans del bàndol republicà. Durant la concentració, els manifestants també han fet un minut de silenci per condemnar els atemptats de Londres i també per l'atemptat d'ETA al supermercat Hipercor, perquè la setmana que ve farà 30 anys que es va produir. La plataforma d'extrema dreta no descarta més concentracions els pròxims mesos.

En el moment de la concentració, dins la seu d'ERC només hi quedaven alguns treballadors. Els serveis de seguretat de l'edifici havien estat avisats des de feia dies d'aquesta concentració i en el moment que ha començat no hi havia a la seu cap polític de la formació.