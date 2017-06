'Votarem!': La ciutadania omple Montjuïc i es bolca en el referèndum

Milers de persones han decidit desafiar la calorada i s'han acostat a Montjuïc, on davant de les quatre columnes de Puig i Cadafalch, l'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, llegirà el manifest a favor del referèndum que impulsa la recta final cap a l'1 d'octubre. De la mà de les entitats sobiranistes, els metres que van des del MNAC fins les fonts de Montjuïc s'han omplert de ciutadans, molts d'ells amb banderes estelades.

L'escenari està presidit pel lema 'Referèndum és democràcia' -el missatge de l'acte se centra en la defensa del dret d'autodeterminació, no en el vot afirmatiu a la independència- i al costat oneja una gran pancarta on s'hi pot llegir 'Love Democracy'.

Desenes d'autocars han dut milers de catalans d'arreu del país fins a la capital catalana per viure aquest acte, que comptarà amb els discursos dels presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, d'Òmnium, Jordi Cuixrt, i de l'AMI, Neus Lloveras. El plat fort, però, és la presència de Pep Guardiola, que sempre s'ha significat a favor del dret a decidir. L'acte es produeix dos dies després que el Govern anunciés la data i la pregunta de la consulta que es vol que sigui vinculant.

La primera ovació amb crits d'independència se l'ha endut el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, que ha arribat al seu seient acompanyat de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i del conseller de Justícia, Carles Mundó. També ha tingut una càlida rebuda l'expresident Artur Mas, que ha aplaudit els assistents i ha rebut una ovació. Uns minuts més tard, amb crits d''independència' han estat rebuts el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i Pep Guardiola.

Abans de començar l'acte, Rovira ha assegurat que el referèndum és "imparable" i que tindrà totes les "garanties democràtiques". També ha subrallat que hi haurà "una llei que l'ampari" -la llei de transitorietat- i que a tot això se li ha de sumar la mobilització de la gent. De la seva banda, el president del grup parlamentari de JxSí, Jordi Turull, ha avisat que el missatge de la "por no té efectes" vista la determinació dels partits i la societat civil.

La presidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya, ha assenyalat que la gent es comença a mobilitzar perquè el "referèndum és de tothom".

Tot i el protagonisme de la ciutadania, la presència de membres del Govern i dels partits no ha estat menor. Hi han assistit Carles Puigdemont, que ha acompanyat Guardiola en la seva arribada, Neus Munté, Oriol Junqueras, Raül Romeva i altres consellers. Per part del PDECat, han fet acte de presència Artur Mas, Marta Pascal, David Bonvehí, Lluís Corominas, Jordi Turull o Francesc Homs. També l'exalcalde Xavier Trias i el portaveu demòcrata a l'Ajuntament, Joaquim Forn. D'ERC, hi han assistit Marta Rovira i Gabriel Rufián. Per part de la CUP, Mireia Boya o l'exdiputat David Fernàndez.

També hi són representants dels comuns i de Podem, com David Companyon i Joan Giner. El dirigent de Podem ha remarcat que "per aconseguir drets s'ha de sortir al carrer" i ha titllat de "positiva" la mobilització.