El comissari Martín-Blas planta la jutgessa andorrana

L'excap d'Assumptes Interns de la Policia espanyola, Marcelino Martín-Blas, va deixar plantada la jutgessa andorrana Alexandra Terés, que l'havia citat com a imputat el passat dijous 4 de maig. Martín-Blas és una de les peces clau en l'operació Catalunya, l'home que va obtenir la cèlebre captura de pantalla dels comptes dels membres de la família Pujol a la Banca Privada d'Andorra (BPA), a primers de juliol de 2014, que va provocar la confessió de l'expresident de la Generalitat.

La jutgessa Terés, segons fonts jurídiques, no ha informat als querellants de la decisió de citar Martín-Blas, una prerrogativa prevista en la llei andorrana. L'absència de Martín-Blas pot desencadenar una decisió de la jutgessa per fer-lo declarar per la força, segons assenyalen les fonts.

Dos jutges investiguen a Andorra els fets que van desembocar en la intervenció de la BPA al març de 2015. El jutge Manel Santolaria i la jutgessa Terés. La investigació es basa en dos querelles criminals, una dels accionistes de la BPA, Higini i Ramón Cierco, que instrueix Santolaria; i l'altra, la presentada per la família Pujol, la que investiga Terés.

A aquestes dues accions s'hi uneixen tres més: la del govern andorrà contra l'exconseller delegat de la BPA, Joan Pau Miquel; la del propi Miquel, detingut durant 672 dies i en llibertat provisional des del gener; i la de l'Institut de Drets Humans d'Andorra, liderada per Elisa Muxella. Totes les querelles, menys la del govern andorrà, tenen com a querellats a Martín-Blas i al que va ser agregat d'Interior a l'ambaixada espanyola, Celestino Barroso.

La citació de Martín-Blas ha tingut lloc en un moment en què els Cierco han decidit prestar la seva col·laboració amb el nou fiscal en cap d'Anticorrupció, Manuel Moix, amb qui es van reunir el passat 31 de març. Mentre a Andorra els Cierco s'han querellat contra els policies espanyols per presumptes delictes de xantatge, amenaces i coaccions -amb els que s'hauria obtingut la captura de pantalla dels comptes de la família Pujol- la seva conducta davant Moix és diferent.

En un escrit al fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, Javier Iglesias, lletrat dels Cierco, diu que s'ha entregat documentació -informació sobre els comptes i fons de la família Pujol- per col·laborar. I assenyala: "Aquesta documentació es va facilitar tant per ajudar a la Fiscalia Anticorrupció i a la justícia espanyola, com per demostrar que quan als senyors Cierco se'ls va requerir la informació bancària que existia a la BPA dels membres de la família Pujol, van dir la veritat i van entregar als funcionaris policials els comptes i sumes que els Pujol tenien a la BPA; no ocultant absolutament res, torbant-se les sumes i comptes bancaris de la família Pujol en una altra entitat.

Com s'explica la contradicció entre aquesta versió davant Maza i Moix i la querella criminal dels Cierco a Andorra contra els policies espanyols per xantatge, amenaces i coaccions? Preguntat pel lletrat Iglesias per la flagrant contradicció va dir a l'ARA que es tracta "d' un error en la presentació dels fets".

La informació transmesa pels Cierco a Moix, segons fonts jurídiques, va portar a realitzar els nous escorcolls al domicili de Jordi Pujol a l'avinguda Mitre de Barcelona i al seu despatx, així com els de Jordi Pujol Ferrusola, el dia després que ingressés a presó.

En la informació aportada pels Cierco es destacava la importància de Marta Ferrusola en els comptes bancaris i la de l'esposa d'Oriol Pujol, Ana Vidal, en relació amb dues comptes a l'AndBank d'Andorra. El jutge De la Mata ha citat l'esposa d'Oriol Pujol el proper 17 de maig.