Homs defensa que els riscos de fer un referèndum són assumibles perquè la repressió de l'Estat té límits

Quan està a punt de complir-se una setmana des que va haver de deixar el seu escó al Congrés arran de la sentència del Tribunal Suprem sobre el 9-N, i acompanyat del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la plana major del Partit Demòcrata (PDECat), Francesc Homs ha pres la paraula aquest dimarts a la tarda al Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ho ha fet en una conferència en la qual ha insistit que amb la seva condemna l'Estat espanyol "ha aplicat per primera vegada el dret penal d'autor".

Segons Homs, amb la seva condemna s'ha "inaugurat un camí repressiu del que difícilment l'Estat espanyol es podrà moure". Una sentència que, ha apuntat, "denota l'existència d'un conflicte en tota regla" entre Catalunya i l'Estat. Tanmateix, ha avisat el govern espanyol que "només amb la força" no guanyarà aquest conflicte.

De fet, l'exconseller ha fet una crida a "perdre la por" davant la "capacitat repressora" de l'Estat. Una capacitat que ha posat en dubte que pugui anar més enllà de les inhabilitacions. "Aquest cop ja saben que no poden entrar amb els tancs per la Diagonal", ha afirmat, i ha subratllat que tampoc poden tancar l'aixeta econòmica a Catalunya perquè això suposaria "la intervenció de facto" de la seva economia.

Tanmateix, ha subratllat també que per a dur el referèndum cal que l'independentisme sigui conscient de les seves fortaleses, entre les que ha situat principalment la unitat. Per això, ha cridat a no perdre's en debats com ara si les urnes han de ser de cartró o metacrilat, mentre el referèndum sigui vinculant.

Suport transversal del sobiranisme

Ha estat un acte de reconeixement a l'exconseller, que s'ha convertit en el primer polític sobiranista que ha hagut de deixar el càrrec forçat pels tribunals arran del 9-N. Dimecres, en la seva primera nit com a exdiputat, ja va rebre l'escalf dels seus que es van presentar per sorpresa a Taradell -el seu poble- per mostrar-li el seu suport.

Fins al Col·legi de Periodistes de Catalunya s'ha acostat, a més dels dirigents del PDECat, representants d'ERC -Lluís Salvadó- de la CUP -Mireia Boya i David Fernández- de Demòcrates de Cataluya -Assumpció Laïlla- i els presidents de l'ANC, Jordi Sánchez, i d'Òmnium, Joaquim Cuixart.