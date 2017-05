El jutge confirma la presó incondicional per a Jordi Pujol Ferrussola

El jutge José de la Mata ha confirmat la seva decisió d'enviar a la presó el primogènit de la família Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, davant el risc d'ocultació o destrucció de proves en haver detectat operacions per "fer inaccessibles els béns" o per "obstaculitzar l'accés a evidències".

En un acte fet públic aquest dimecres, el magistrat de l'Audiència Nacional rebutja el recurs de Jordi Pujol Ferrusola contra el seu ingrés a presó preventiva, decretada per de la Mata el 25 d'abril, al·legant que en cinc anys no s'ha provat que els seus fons procedeixin de comissions il·legals.

De la Mata s'oposa que quedi en llibertat en haver constatat "en particular, durant l'últim any", que ha "continuat realitzant tota classe d'activitats i arribant a acords amb socis, amics i testaferros per ocultar béns i posar-los fora de l'abast dels tribunals, i per dificultar l'accés a les proves".

Per aquest motiu ja li van retirar el passaport el 2016, però no va ser suficient, diu el jutge, perquè Pujol Ferrussola deixés de fer aquest tipus de moviments. A l'escrit, el magistrat afegeix que quan els seus pares i germans van optar per regularitzar els seus béns acollint-se a l'amnistia fiscal, Jordi Pujol Ferrusola "va optar per continuar fugint i ocultant, transferint tots els diners a Mèxic, evitant que la justícia espanyola li embargués cautelarment" 2,4 milions.