La contractació de 459 treballadors a l’Agència Tributària enfronta Junqueras amb l’oposició

L’Agència Tributària de Catalunya ( ATC) doblarà els seus recursos si s’aprova el projecte de pressupostos del Govern. Seran 57,5 milions més que l’enfilaran fins als 93 milions durant el 2017, tot i que 28 es deguin simplement a un canvi comptable. Aquest dilluns han començat els debats pressupostaris en comissió amb el pressupost del departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, i, precisament, l’ATC ha estat un dels principals punts de fricció entre el vicepresident, Oriol Junqueras, i els grups de l’oposició. La discrepància rau en els 459 treballadors nous que contemplen els comptes de l’any que ve. La CUP i JxSí rebutjaran les esmenes a la totalitat presentades per l'oposició.

Junqueras ha justificat les 459 noves contractacions previstes com una de les mesures principals per dotar l'ATC de més capacitat per combatre el frau i l'elusió fiscal. El personal de l'Agència es doblarà fins arribar als 903 treballadors, que també assumiran la recaptació executiva i gestió directa de tots els tributs cedits.

" No volem una ATC sobredimensionada perquè al final acabi recaptant els mateixos impostos propis i cedits que ja recapta avui, però amb un pressupost tres vegades superior", ha criticat el portaveu econòmic de C's, Antonio Espinosa. Ciutadans planteja que el pressupost de l'Agència Tributària se situï al voltant dels 50 milions d'euros i sigui una eina per combatre el frau i no pas "una estructura d'estat". C's vol que la resta de recursos s'integrin en un nou fons per dotar la renda garantida de ciutadania.

"Plantegen una superestructura tributària per a un estat imaginari", ha opinat el diputat del PP Santi Rodríguez, que, a més, ha qüestionat l'eficàcia de les mesures que planteja el Govern per combatre el frau fiscal. Rodríguez ha explicat que, fins ara, l'ATC gasta 1,3 euros per cada 100 que en recapta. "L'Agència Tributària Espanyola està en 0,67 i al conjunt del món la ràtio acostuma a situar-se per sota de l'euro", ha apuntat. Amb els canvis previstos per al 2017, Rodríguez ha subratllat que la ràtio se situarà en els 3,3 euros gastats per cada 100 de recaptats.

Per al PSC, l'ATC sí és una estructura d'estat. "Ja ho era quan es va crear el 2007, però creiem que corren massa", ha recordat la diputada Alícia Romero. Els socialistes critiquen les noves contractacions i les veuen "irreals", tenint en compte el ritme d'increment de personal que ha tingut fins ara l'Agència. "En un informe del Consell Assessor per la Transició Nacional es deia que, en cas d'acord amb l'agència espanyola i d'una feina intensa, es podrien trigar dos anys a poder assumir la recaptació de tots els impostos. Per això, la seva em sembla una xifra inconscient", ha explicat.

Des de CSQP, es dóna per fet que no es contractaran les 459 persones i que els recursos que no es destinin a aquesta partida acabaran finançant el dèficit. "Som ferms partidaris de reforçar-la, però li demanem que no faci un pressupost fictici", ha sentenciat Joan Coscubiela.

" Diuen que anem massa de presa? A nosaltres ens sembla que és un ritme útil, necessari i positiu, i ens donarà més eines per ser més eficients en la lluita contra el frau", els ha respost Junqueras.