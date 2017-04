La credibilitat del procés

El procés sobiranista ha fet irreconeixible el panorama polític català en molts pocs anys (ha estat un tsunami, en paraules de Joan B. Culla) i ha sotmès alguns partits a unes tensions internes extremes. L’objectiu explícit del procés, que és la independència de Catalunya, porta implícit l’arraconament dels partits i la seva supeditació a una estratègia que va més enllà de les seves sigles i el seu perímetre electoral. Per això és normal que hi hagi friccions, perquè sovint el que és bo per al procés no ho és gens per a una organització concreta que aspira, com totes, a ocupar el màxim d’espais de poder. La paradoxa és que només la predisposició dels polítics sobiranistes a deixar de banda els seus partits atorga credibilitat al procés. I al contrari, cada vegada que algú fa càlculs en lògica partidista, tot i que és comprensible, n’hi resta. Ara mateix el procés té un dèficit de credibilitat perquè no està clar quin grau de sacrifici estan disposats a assumir els partits i els seus líders. I fins que això no s’aclareixi, els dubtes persistiran.