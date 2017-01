Els cupaires neguen un acord en el procés constituent

La CUP ha proposat al Govern articular un organisme autònom, vinculat al departament de Relacions Institucionals, per dotar de recursos el procés constituent i articular-ne la primera fase. Ho expliquen els anticapitalistes en un comunicat. Fonts de Junts pel Sí indiquen que l’executiu accepta implicar-se directament en el procés constituent amb la creació d’aquest organisme i que així s’ha transmès als cupaires. La CUP interpreta, però, que encara no hi ha acord, especialment pel que fa a la fase constituent, en què s’haurien de posar les bases de la nova Constitució.

“S’ha anunciat un acord en matèria de procés constituent que inclouria la conformació d’una comissió que treballaria per elaborar una proposta de Constitució catalana. La CUP no ha arribat a cap acord en aquest sentit amb el Govern i, per tant, lamentem que es publiciti així”, indiquen en la nota que ahir van fer arribar als mitjans. Els anticapitalistes interpreten que algunes notícies s’han publicat amb la voluntat de condicionar “amb falses informacions” el debat intern dels pressupostos que han tingut durant tota la setmana.

Citant fonts de la CUP i també del Govern, l’ARA va publicar ahir que totes dues parts han pactat una implicació més gran de l’executiu en el procés constituent. De fet, ha sigut a iniciativa dels cupaires que, en paral·lel a les negociacions pressupostàries, s’han reunit dues vegades les últimes setmanes amb Junts pel Sí per avançar en aquesta qüestió i poder traslladar les novetats a les seves assemblees locals.

El procés constituent serà una de les qüestions a abordar en cas que s’aprovin els pressupostos -si no s’aproven hi haurà eleccions-, tot i que la CUP i JxSí coincideixen que no començarà abans del referèndum d’independència, i que només tirarà endavant si guanya el sí.