DIRECTE: Rajoy, a Iglesias: "Per perdre, qualsevol candidat val. Fins i tot vostè"

El Congrés de Diputats afronta un nou dia històric. En la legislatura de la repetició electoral i de l’esquerdament del bipartidisme, la cambra baixa debat la tercera moció de censura de la democràcia a Espanya, la primera en 30 anys, plantejada per 35 diputats d’Units Podem contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i que, com les dues anteriors, està abocada al fracàs.

A més de les formacions integrades dins del grup parlamentari d’Units Podem i de Compromís, només ERC i Bildu votaran a favor del programa de govern que presentarà avui en un extens discurs el líder de la formació lila, Pablo Iglesias. El PDECat i el PNB s’abstindran, igual que el PSOE, mentre que Ciutadans i els partits de la dreta integrats al grup mixt hi votaran en contra, juntament amb el PP.

540x306 Irene Montero i Pablo Iglesias, durant el debat de la moció de censura / EFE Irene Montero i Pablo Iglesias, durant el debat de la moció de censura / EFE

Montero arrenca amb un discurs molt dur i Rajoy li respon

El debat ha arrencat amb el discurs de la portaveu parlamentària d’Units Podem, Irene Montero , que ha centrat el seu discurs a intentar desmuntar les corrupteles del partit del president espanyol, tot i que també ha parlat de Catalunya, amb una defensa del dret a decidir i en una crítica al model d'Estat.

A continuació, el president espanyol ha pujat a l'estrada, en contra del previst i fent ús del dret de rèplica il·limitat que té l'executiu, ha criticat "l'ús inadequat" del dret a la moció de censura que segons ell ha fet Podem. "La seva única pretensió és donar espectacle", ha acusat Rajoy, com ho demostra segons ell el fet que no tinguessin candidat: "Per perdre, qualsevol candidat val, fins i tot vostè, senyor Iglesias".

No deixarà ni un minut de descans al PP. Només començar ha acusat Rajoy de mirar amb ulls "estràbics" a Espanya, sense saber què fa en el debat de la moció de censura. "Vostè té ulls de cansat, cansat de mirar cap a una altra banda, d'estar al capdavant d'un partit que té més imputats que membres de les Corts Generals", ha etzibat.

Montero ha construït el seu discurs desgranant l'estratègia que segons ella segueix el PP, i que passa per "l'ordre, unitat i aguantar", i rere la qual ha descrit una trama de corruptel·les i creació d'un sistema econòmic extractiu.

Defensa del dret a decidir

"No tenen un projecte territorial a l'alçada del nostre país. Vostès creuen que Espanya és seva", ha dit la portaveu per arrencar el bloc en què ha defensat la plurinacionalitat, en què s'ha referit molt especialment a Catalunya. "Diuen que qui vol decidir trenca Espanya, però en decidir no es trenca res", i ha acusat el PP de "preferir que decideixin els voltors financers que els ciutadans": "Això no és ser patriota. Això és vendre la pàtria".

A més, ha acusat el PP de fer "de l'anticatalanisme una bandera", i ha rememorat que ja el 2006 van "encendre la metxa" de l'actual situació, en dur al Tribunal Constitucional l'Estatut de Catalunya que havien aprovat els catalans en referèndum: "Van rebentar el marc de convivència".

"No ens barallaran entre nosaltres", ha asseverat Montero, que ha reiterat que no volen que Catalunya marxi d'Espanya, però quan una nació demana decidir no es poden "fer el sord". També s'ha referit a l'operació Catalunya, liderada pel "comissari 'offshore' Villarejo", que va fabricar "proves falses" amb objectius partidistes, segons ha dit.

"Destituent"

El seu discurs està dissenyat per ser "destituent", segons fonts de Podem, amb l'objectiu de de denunciar tota la forma d'organització “trama” -des de la formació de les elits, a les reunions a la tribuna del Bernabéu- llistant els greuges que justifiquen fer fora Rajoy de la Moncloa. " Espanya està cansada que li robin", ha alertat, criticant que el PP actuï com si fos "impune" i "menyspreï la intel·ligència" del país. Montero, que no té límit de temps, i ha aprofitat per jugar amb els silencis perquè se sentin els retrets de la bancada popular.

"Diuen que la moció de censura no val per res", ha dit Montoro, però l'ha comparat amb els moviments de resistència pacífica com el de Rosa Parks, per donar a entendre que s'ha sembrat la llavor per aconseguir-ho en el futur. "Avui és necessària, perquè aquest país no suporta més el seu govern", ha reblat per acabar un discur.

"Vostès tracten a Espanya amb la mateixa arrogància que m'estan tractant a mi ara", ha denunciat. Però la portaveu està convençuda que "cada cop més gent en aquest país sap que el PP els ha deixat sense res". "I per no tenir, ja no tenen ni por", ha afegit repassant un a un les desenes de casos de corrupció del "Génova 13" -de Gürtel a Rasputin-. "Demanin perdó i tornin tot el que ens han robat", ha reclamat.

La corrupció, de fet, ha gairebé monopolitzat els primers tres quarts d'hora del discurs de Montero, que després ha passat a criticar el model econòmic "extractiu" que segons ella ha imposat el PP, amb crítiques a l'amnistia fiscal -"la seva pàtria no és Espanya, és Panamà, quan es tracta de pagar impostos", ha dit- i al manteniment dels oligopolis, que, de nou, ha vinculat a la corrupció del partit del govern espanyol.

Iglesias, propositiu

La portaveu té previst intervenir durant més d'una hora, i li prendrà el relleu el candidat a la presidència, Pablo Iglesias, que farà un discurs més propositiu i esforçat a presentar-se com una alternativa viable i d’ordre.

Iglesias busca amb aquest moviment recuperar el terreny perdut a favor del PSOE en les últimes enquestes d’intenció de vot, i marcar un perfil propi que l’alci entre els votants d’esquerres ara que la victòria de Pedro Sánchez a les primàries socialistes li disputa una bossa de votants al centreesquerra.

La votació final de la moció podria ser avui mateix, a última hora de la nit, o demà al matí. La intenció de la presidenta del Congrés, Ana Pastor, era encabir tot el debat en un dia, però si el candidat o el govern espanyol s’estenen molt caldria ajornar la votació.

Suport dels alcaldes del canvi

Entre el públic ja hi ha els 'alcaldes' del canvi per donar suport a Iglesias. Un dels més matiners ha estat l'alcalde accidental de Barcelona, Gerardo Pisarello, a més del de Cadis, José María González 'Kichi', el de Santiago de Compostela, Martiño Noriego, Corunya, Xulio Ferreiro i Ferrol, JOrge Suárez. No hi ha, en canvi, l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena. En lloc d'ella assisteix la portaveu del consistori, Rita Maestre, de Podem.