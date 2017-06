La reforma del reglament s’aprova en comissió i ja espera el dictamen del Consell de Garanties

JxSí i la CUP han enllestit aquest dimarts en comissió parlamentària la reforma del reglament amb la qual pretenen impulsar la desconnexió exprés. Una via que va avançar l’ARA al mes de febrer i a la que encara li queda el tràmit del Consell de Garanties Estatutàries abans de sotmetre’s a la votació del Ple del Parlament, probablement a finals de juliol. La reforma atorga als grups parlamentaris la potestat de tramitar les proposicions de llei per lectura única sense necessitat de consensuar-les abans amb la resta de partits polítics. És la via escollida per poder aprovar la llei de transitorietat jurídica en un sol dia.

L’oposició ha carregat durament contra aquesta reforma els últims mesos i ho ha tornat a fer aquest dimarts, quan ha denunciat que JxSí i la CUP han “devaluat la democràcia”. “Volen tapar la boca a aquells que representem més ciutadans catalans que el PDECat, ERC i la CUP junts”, ha criticat el vicepresident segon del Parlament i diputat de Ciutadans, José María Espejo-Saavedra.