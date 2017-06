Un dels membres del tribunal del 9-N s'ocuparà de la instrucció de Gordó pel cas 3%

El magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Carlos Ramos, designat a proposta del Parlament, serà l'encarregat d'investigar el diputat i exconseller de Justícia amb CiU Germà Gordò pel cas del 3%, en substitució del jutge Enric Anglada, que s'acaba de jubilar.

Segons ha informat el TSJC, d'acord amb les seves normes de repartiment s'ha designat Ramos instructor, i serà l'encarregat de prendre declaració com a investigat a Gordó. El seu paper serà resoldre si veu indicis per enviar-lo a judici per la seva possible implicació en el presumpte pagament de comissions d'empresaris a CDC a canvi d'adjudicacions públiques. Anglada va ser designat ponent per estudiar l 'exposició raonada que el jutge del Vendrell (Baix Penedès) que investiga el cas del 3% va enviar al TSJC perquè obrís una investigació a Gordó, per la seva condició d'aforat en ser diputat del PDECat al Parlament, ara com a no adscrit.

Ramos va ser un dels membres del tribunal que va jutjar Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau pel procés participatiu del 9-N de 2014, que ha comportat diferents penes d'inhabilitació per a tots tres.

La sala d'admissions del TSJC va acordar l'1 de juny obrir una investigació a l'exconseller de Justícia pels delictes de tràfic d'influències, prevaricació i malversació de fons públics. El tribunal va resoldre investigar Gordó, davant els indicis que va intervenir "directament o indirectament" entre empresaris i la Generalitat per a l'adjudicació d'obra pública, almenys en quatre casos.

En l'exposició raonada que el jutge del Vendrell (Baix Penedès) va remetre al TSJC perquè assumís la investigació de Gordó, el jutge sostenia com a indicis les reunions que aquest va mantenir durant el procés de contractació pública amb empresaris que van ser adjudicataris de les obres i que, al seu torn, van fer donacions a les fundacions de CDC.

En el seu escrit el jutge detalla que dos empresaris detinguts en el cas han afirmat que es referien a Gordó amb el sobrenom de "Gregorio" o "Gerardo" i que també utilitzaven sobrenoms en castellà per referir-se al llavors tresorer de CDC Andreu Viloca -a qui nomenaven 'Antonio'- i al responsable jurídic del partit Francesc Sánchez -Fernando.

Arran de la decisió del TSJC d'investigar-lo, Gordó, que formava part del grup parlamentari de JxSí, va abandonar el PDECat, però ha mantingut l'escó a la cambra catalana com a diputat no adscrit, malgrat els requeriments del seu antic partit perquè lliuri l'acta.

Mercedes Armas decidirà sobre Meritxell Borràs

Per la seva banda, la querella de la fiscalia contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, i Francesc Esteve, secretari general d'aquesta àrea, per l'obertura d'un concurs públic per proveir urnes al Govern, encara no està admesa a tràmit. La magistrada Mercedes Armas, en comissió de serveis i procedent de la secció 8a de l'Audiència de Barcelona, serà l'encarregada de proposar si s'admet a tràmit la querella o no. Armas va ser una de les magistrades del tribunal que va jutjar Leo Messi i el seu pare per frau fiscal, i que els va condemnar.