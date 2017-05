La delegació del govern espanyol estudia accions legals per la crema de la foto del rei en el concert contra la censura

La delegació del govern espanyol estudia accions legals per la crema de la foto del rei que es va fer en el concert d'aquest diumenge a Badalona. Segons ha avançat Badalona Comunicació i han confirmat fonts de la delegació del govern espanyol a l'ARA, s'ha encarregat un informe jurídic per investigar aquesta acció i també algunes de les cançons que es van interpretar.

Albert Pla, Mishima, Txarango, Fermin Muguruza, Za! i Maria Arnal i Marcel Bagés van ser alguns dels grups que van participar en el concert per la llibertat i contra la censura sota el lema de #NoCallarem. Els músics volien mostrar el seu rebuig per les denúncies i sentències judicials que han rebut en els últims mesos, com per exemple, la del raper mallorquí Valtonyc, que va ser condemnat a tres anys i mig de presó.

De fet, el judici a Valtonyc és l'origen del col·lectiu 'No Callarem', una plataforma que aplega diferents entitats com l'Ateneu Popular de 9 Barris, el Sindicat de Músics Activistes de Catalunya (SMAC!) i Defensem els Drets Humans, entre d'altres. En l'organització del concert també hi va participar l'Ajuntament de Badalona, així com també la CUP i Barcelona en Comú.