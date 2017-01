El jutge no veu desobediència en l'actuació dels regidors de Badalona el 12 d'octubre

Un jutge de Badalona ha arxivat la denúncia del Partit Popular contra sis regidors de l'ajuntament, a qui acusava de desobediència per haver obert les portes del consistori el 12 d'octubre, tot i que una altra resolució judicial els ho prohibia. L'instructor entén que no van cometre cap delicte, perquè les dependències municipals no van arribar a estar obertes en cap moment de cara al públic. De fet, assegura que l'actuació dels regidors investigats es va limitar a "una performance" davant de les portes del consistori.

Segons el jutge, l'única cosa que es va produir el 12 d'octubre a Badalona va ser que un dels regidors denunciats pel PP va estripar de manera figurada la suposada ordre cautelar d'un altre jutjat que li prohibia obrir les portes després d'una denúncia de la delegada del Govern a Badalona, Maria de los Llanos de Luna. A la pràctica però l'instructor assegura que les dependències municipals van romandre tancades, com manava la instrucció judicial.

La resolució judicial també critica que ni el propi PP, ni la fiscalia, ni l'advocat de l'Estat han tingut cap paper actiu en la investigació, especialment en el cas del ministeri públic "que de manera no infreqüent ha presentat querelles" en casos de desobediència o els lletrats de l'Estat "que havien sigut els que van sol·licitar la mesura cautelar presumptament desobeïda".