Els diputats recuperen la catorzena paga que havien perdut el 2012

Els diputats del Parlament de Catalunya recuperaran aquest 2017 la catorzena paga que van perdre fa cinc anys com a conseqüència de les retallades econòmiques per la crisi. Així ho ha acordat la Mesa de la cambra aquest dimarts per unanimitat, en què també ha decidit activar l'aplicació de la disposició addicional del reglament del Parlament en què es redueix la indemnització que cobren els membres del Parlament per desplaçament. En total, es reduirà un 21% en tres anys, un percentatge que s'aplicarà de forma paulatina amb una baixada del 7% cada any fins el 2019.

Segons l'article 12 del reglament, els diputats tenen dret a percebre una "assignació fixa" i una de variable per un caràcter d'" indemnització per l'exercici de les seves funcions". Aquestes quantitats les decideix la Mesa en funció del pressupost del Parlament. A dia d'avui un diputat ras cobra 2.871,57 al mes, tot i que aquest sou augmenta en funció de les tasques que duen a terme al Parlament. Per exemple, si un diputat exerceix de portaveu del grup parlamentari cobra una assignació fixa de 2.809,14 i un complement variable de 2.817,34 (són xifres del 2016).

En el cas de les indemnitzacions, les quantitats varien en funció de la procedència del diputat i del desplaçament que hagi de fer per anar al Parlament. Les corresponents a l'any passat eren 20.061,99 anuals per un membre de l'àrea metropolitana de Barcelona i arribaven fins els 28.239,64 per als que resideixin en un municipi a 191 quilòmetres o més de la capital catalana. Aquesta xifra, amb el nou canvi de reglament, es reduirà fins el 21% en tres anys.

Ciutadans vol portar la llei de ciberseguretat al Consell de Garanties

La Junta de Portaveus també ha decidit l'ordre del dia del proper ple al Parlament, en què estava previst que es portés a terme el debat final sobre el projecte de llei de creació de l'agència de ciberseguretat catalana, considerada una "estructura d'estat" per al Govern i el projecte de llei sobre les comunitats catalanes a l'exterior. Tanmateix, la primera haurà d'esperar: Ciutadans ja ha avançat, segons fonts de Junts pel Sí, a la Junta de Portaveus que portarà la el projecte de la llei de l'agència de ciberseguretat al Consell de Garanties Estatutàries -que tindrà un mes per resoldre sobre la seva constitucionalitat-.

D'altra banda, al ple també es debatrà una proposta de modificació de la llei municipal de Catalunya, impulsada per la CUP, per tal de "blindar" la municipalització dels serveis públics. Els cupaires han denunciat que amb l'aprovació dels nous pressupostos estatals es dificulta que els ajuntaments recuperin serveis externalitzats com la gestió de l'aigua o la neteja municipal. Els comptes estatals no permeten que els treballadors de les empreses contractades passin a dependre de l'ajuntament en cas de remunicipalització. A parer seu, això és una manera de "fer por" als treballadors i d'obstaculitzar aquest tipus de processos que les candidatures cupaires han impulsat allà on governen.

El ple també debatrà una proposició de llei de Ciutadans per protegir els alertadors de corrupció.