Podem diu que "no es donen les condicions per seguir participant" en el nou partit de Colau

La direcció de Podem ha anunciat aquest matí que "a hores d’ara no es donen les condicions perquè Podem continuï participant en aquest espai polític". La secretària d'organització, Ruth Moreta, ha dit que el problema no és la configuració de les llistes, el principal escull que tenien fins ara per a la formació del nou partit d'esquerres, on havien de confluir amb Barcelona en Comú, ICV, EUiA i Equo. El nou partit, inspirat per Ada Colau, està sent liderat per Xavier Domènech.

La decisió de no seguir participant en la confluència ve motivada pel sistema de votació, tant de la llista com dels documents ideològics. Totes les formacions, tret de Podem, defensen que tindran dret a vot les persones que s'inscriguin en el nou partit, és a dir, a la web d'Un País en Comú. Aquest era el sistema proposat per intentar que totes les formacions que volen sumar-se al nou partit ho facin en igualtat de condicions. Però Podem, en canvi, defensa que puguin votar els 52.000 inscrits que asseguren que té el seu partit a Catalunya.

"No s’han de posar traves a la participació de la gent. Considerem una trava no permetre que la gent voti com sempre ho ha fet", ha criticat Moreta. La dirigent de la formació ha dit que, sigui com sigui, l'última paraula la tindran les bases, i ha explicat que des de Podem "s'iniciarà un procés deliberatiu" que haurà de concloure amb una votació sobre si el partit lila s'ha de sumar al nou subjecte polític o no. "El procés haurà de concloure amb la decisió de quin paper haurà de tenir Podem en la creació d’aquest espai polític".

L'altre gran tema que, segons Podem, està frenant la seva implicació és el codi ètic. Segons denuncien des del partit lila, van enviar una proposta de codi ètic fa tres setmanes i encara no han rebut cap resposta. Entre els punts que des del partit lila consideren irrenunciables hi ha el fet de no demanar crèdits als bancs, la limitació salarial, les renúncies si hi ha processos oberts i la condemna d'algun polític i que es faci públic el patrimoni i l'agenda. Moreta, que ha comparegut amb Noelia Bail, secretària de feminismes, ha dit que el procés intern per decidir si s'hi acaben sumant o no, acabarà el 20 de març.

L'assemblea constituent del nou partit s'ha de celebrar el proper 8 d'abril.