Una de les empreses que opten a fer les urnes veu "impensable en democràcia" que la Fiscalia actuï contra elles

Dues empreses estan disposades a fer les 8.000 urnes que la Generalitat vol destinar al referèndum del proper mes de setembre, Plastic Express i una Unió Temporal d'Empreses (UTE) formada per Espai World i Suministros Integrales Futbida. La Fiscalia investiga el concurs que el departament de Governació va iniciar a principis del mes de maig i ja va advertir que ampliaria la investigació a les empreses que decidissin participar-hi. En conversa amb l'ARA, el director de projectes de Plastic Express, Andreu Marquès, considera que seria "impensable en democràcia" que la Fiscalia actués contra ells pel fet d'assumir un encàrrec d'urnes de metacrilat.

Marquès recorda que treballen per diferents administracions dins i fora l'Estat i que mai s'han trobat amb un problema similar. Tot i això, assegura que no tenen por i que ells estan disposats a fabricar les 8.000 urnes si la Generalitat decideix adjudicar-lis el contracte. Aquesta possibilitat arribarà en una segona fase, ja que el Govern ha dividit en dos la compra de les urnes i la fase actual, que gestiona el departament de Governació, només servirà per triar quines empreses compleixen els requisits necessaris. En una segona fase serà l consell executiu del Govern el que faci l'ordre de comprar les urnes.

"A nosaltres ens ve un client, ens demana que fem peces de metacrilat i nosaltres les fem", ha indicat Marquès. "El que facin després amb les urnes no és responsabilitat nostra. Com si les guarden en un magatzem", ha afegit.