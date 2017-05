Puigdemont avisa que un no de Rajoy al referèndum liquida la via pactada: "Seria de mesells tornar a insistir"

Després d'haver enviat una carta a Mariano Rajoy reclamant-li formalment negociar els termes el referèndum, Carles Puigdemont ha reconegut aquest dimecres que és escèptic sobre la resposta de l'Estat. En una entrevista a 8tv, ha lamentat les reaccions que membres de l'executiu espanyol han tingut arran de la conferència que va fer dilluns a Madrid. "És evident que el govern espanyol no té cap voluntat o inclinació a donar una resposta positiva", ha apuntat. Per això, ha avisat que si la resposta torna a ser un cop de porta al referèndum, Catalunya no insistirà en la via pactada: " Seria de mesells tornar a insistir en un camí que ja hem recorregut".

En aquest sentit, ha avisat que una "negativa clara o una absència de resposta en un temps prudencial" per part del govern espanyol serà un "missatge clar" de que no hi ha opció d'asseure's a negociar. Tot i no voler posar una data de caducitat a l'oferta de diàleg, ha apuntat que "en els propers dies o setmanes" espera tenir una resposta. Segons Puigdemont, però, la falta de propostes de l'Estat per donar sortida a Catalunya -més enllà de la judicialització- està empenyent Catalunya a marxar.

Tanmateix, Puigdemont ha insistit que el govern espanyol encara té temps de donar una resposta, i per això la Generalitat li vol "fer entendre que és el temps d'asseure's definitivament a parlar". En aquest sentit, ha subratllat que la Generalitat traslladarà en aquesta taula de negociació -que pot abordar aspectes com ara la data i la pregunta del referèndum- que la millor manera de relacionar-se entre Catalunya i Espanya és "d'igual a igual" com dos Estats independents.

El president ha negat que amb la petició d'arribar a un referèndum pactat el Govern estigui "implorant" una sortida a l'Estat, i ha avisat el govern espanyol que si ho interpreta així s'estarà equivocant com quan augura que tot acabarà amb unes eleccions anticipades per culpa de la divisió interna entre sobiranistes.

Llei de transitorietat

Preguntat sobre si els catalans no haurien de conèixer ja el redactat de la llei de transitorietat, Puigdemont ha subratllat que es coneixerà quan arribi el moment de convocar el referèndum amb "el temps i la informació suficient". Tanmateix, ha volgut desmentir algunes de les informacions publicades en els últims dies en base a un presumpte esborrany de la norma. Així, ha negat que en una Catalunya independent el castellà no hagi de ser llengua oficial o que el Govern pugui controlar els mitjans de comunicació durant el referèndum.

Puigdemont, que ha defensat la llei comparant-la amb el que es va fer en la Transició espanyola quan es va "habilitar una passarel·la jurídica que habilités unes eleccions constituents", ha apuntat que en aquest cas la llei de transitorietat garantirà seguretat jurídica i un procés constituent amb totes les garanties. Tot i les crítiques de l'oposició per no conèixer el contingut de la norma, Puigdemont ha negat que s'hagi amagat res, i ha subratllat que es va proposar als grups fer aquesta llei en una ponència conjunta i l'oposició ho va rebutjar.

De fet, el president català ha avisat els grups de l'oposició que demà mateix es podria obrir una ponència amb un full en blanc sobre com ha de ser el futur estat català sempre i quan es comprometin a no portar-la al Consell de Garanties o al Tribunal Constitucional. En aquest sentit, ha preguntat si el dia que el contingut de la llei sigui públic els que ara reclamen poder-la conèixer acceptaran debats cara a cara sobre el seu contingut.