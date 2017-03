El govern espanyol avisa Europa que pot recórrer a aplicar l'estat d'excepció si no n'hi ha prou amb el 155

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ja prepara l'escenari alternatiu per si amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució no n'hi hagués prou per aturar el procés sobiranista. Un document enviat per la Moncloa a la Comissió de Venecia (el Consell d'Europa) per justificar l'última reforma del Tribunal Constitucional (TC) apunta aquesta possibilitat.

En l'escrit, l'executiu espanyol apunta que "en el cas que hi hagués una forta reticència d'un o més governs regionals o locals a complir amb sentències i decisions del TC, desafiant obertament els poders d'execució del tribunal, posant en risc el sistema constitucional en el seu conjunt, podria aplicar-se l' article 155. Si la situació fos més greu, aleshores l' article 116 podria ser també aplicable".

D'aquesta manera, el govern espanyol parla per primera vegada de la possibilitat d'implantar l'estat d'alarma, excepció o setge si amb la suspensió de l'autonomia no n'hi hagués prou per aturar el procés sobiranista a Catalunya. Demà, la Comissió de Venecia emetrà un informe preliminar –no vinculant– sobre els canvis que el govern del PP va introduir a la llei del TC per converitr-lo en una sala penal.

L'article 116 de la Constitució preveu que l'estat d'alarma tingui una durada màxima de 15 dies i es pugui aplicar sobre un àmbit territorial determinat. L'estat d'excepció té una durada màxima de 30 dies –prorrogables durant 30 més– i l'estat de setge no té un límit de durada. Tots tres han de ser aprovats pel Congrés dels Diputats.