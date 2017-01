El govern espanyol, sobre Homs: "L'excusa del diàleg no es pot fer servir per vulnerar la llei"

L' obertura del judici oral a l'exconseller de Presidència, Francesc Homs, per la seva implicació al 9-N no sembla pertorbar la suposada 'operació diàleg' del govern espanyol. Com a mínim aquest és el diagnòstic que ha fet aquest divendres el portaveu de l'executiu, Íñigo Méndez de Vigo, en la roda de premsa posterior al consell de ministres.

"No hi pot haver contraposició entre llei i diàleg", ha respost el també ministre d'Educació preguntat expressament si les decisions judicials com a conseqüència de les demandes interposades per l'executiu en l'anterior legislatura estan posant bastons a les rodes d'aquest diàleg.

Méndez de Vigo també ha avisat que "l'excusa del diàleg no es pot fer servir per vulnerar la llei", anticipant que, en cas que sigui necessari, l'executiu seguirà aplicant la mateixa recepta i interposant noves demandes contra els passos endavant del procés que ells entenguin que se surten del marc legal. "Ningú no té privilegis", ha reblat sobre aquest tema.

També sobre Catalunya, el portaveu de l'executiu espanyol s'ha referit a la reunió que tenen pendent els presidents espanyol i català i ha assegurat que "es produirà" i que "els contactes són reals", com ho demostren les reunions de la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, i el seu homòleg català, Oriol Junqueras.

També ha censurat Méndez de Vigo al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no assistís a la conferencia de presidents: "Són els ciutadans els que han de jutjar si és bo o no ho és assistir a les reunions amb la resta de comunitats. Seran els ciutadans els que jutgin".