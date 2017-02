El govern espanyol denuncia un intent de “coacció” a la justícia

La protesta contra el processament a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega va ser llegida pel govern espanyol com una campanya orquestrada des de l’elit política per exercir “coacció” als tribunals. Ho va qualificar així el ministre de Justícia, Rafael Catalá, que va exercir ahir, en una entrevista a la Cope, de braç castigador a l’independentisme i va continuar amb el discurs de traç gruixut que fa uns dies ha enfilat l’executiu de Mariano Rajoy. En un intent de menysternir la protesta, Catalá la va qualificar de “numeret” i va dir que era “impròpia d’una democràcia”. També va burxar en el retard amb què va començar el judici, que va qualificar de “falta de respecte” al tribunal, i va tornar a deixar caure que l’executiu està preparat per aplicar l’article 155 de la Constitució.

Un graó per sota en contundència es va manifestar la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, que va recordar que el diàleg “és una convicció per al govern”. Tot i això, va afirmar que “el respecte a la llei és la primera obligació dels governants”. Per això va demanar als governants catalans que siguin “coherents” i va afegir que “si alguns consideren que emparant-se en la llei poden existir aquestes manifestacions també l’han de respectar quan li imposen obligacions com a governant”. Per la seva banda, el delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, va dir que els manifestants havien defensat “la desobediència, no la democràcia”.

Santamaría també va avançar que buscaran acords amb el PSOE i amb C’s per posar fre al referèndum: “Espero que imperi el sentit comú, però buscarem en les nostres actuacions entesa amb els partits”.

PSOE i C’s, també crítics

Des del PSOE van recollir el guant aplicant la mateixa contundència . El portaveu de la gestora, Mario Jiménez, va qualificar la protesta d’“espectacle” que només pot “respondre a una estratègia de confrontació de legitimitats i d’enfrontament que no ajuda a l’indispensable procés de recuperació del diàleg institucional”. En la mateixa línia es va expressar el president de Ciutadans, Albert Rivera, que va pronosticar que la “pressió” a les portes dels tribunals “no funcionarà”. Del discurs crític, a Espanya, només se’n va escapar Podem. El líder del partit, Pablo Iglesias, va carregar contra Catalá: “Dir que les mobilitzacions són per acovardir és propi dels que prefereixen les dictadures.