Entre 19 i 20, 5 euros: el preu de les urnes del referèndum

La Generalitat necessita 8.000 urnes de metacrilat per no haver de necessitar les que habitualment li cedeix l'Estat en qualsevol comtessa electoral. Hi ha dues empreses que opten al concurs que va obrir ara fa unes setmanes el departament de Governació i aquest dimarts s'ha conegut el preu pel qual estan disposades a fabricar-les. Plastic Express ha fixat un preu unitari de 20,47 euros i la Unió Temporal d'Empreses (UTE) formada per Espai World i Suministros Integrales Futbida ha optat per una opció més econòmica, 19 euros. Els preus no inclouen l'IVA i estan per sota de l'import màxim que la Generalitat estava disposada a pagar: 23 euros per cada urna.