Els 15 ex presidents autonòmics investigats per corrupció

La detenció del successor d'Esperanza Aguirre a la Comunitat de Madrid, Ignacio González, en una operació de la Guàrdia Civil relacionada amb la gestió de l'empresa Isabel II, forma part d'una llarga llista d'investigacions judicials per corrupció a ex presidents autonòmics. Se'n comptabilitzen 15, set del PP, set del PSOE i un de CiU, l'ex president de la Generalitat Jordi Pujol. Alguns d'ells han passat per presó, alguns han estat absolts i d'altres tenen la causa encara oberta.

L'expresident balear Jaume Matas (PP) és a dia d'avui l'últim condemnat per corrupció, després de la sentència el 2012 d'una de les 26 peces en què es va dividir el cas Palma Arena. Recentment, també pel cas Nóos.

Actualment, estan pendents de judici els exlíders de l'executiu andalús Manuel Chaves i José Antonio Griñán (PSOE) pel cas dels ERO fraudulents, processats el primer per prevaricació i el segon també per malversació.

El cas més recent és el de l'ex president murcià Pedro Antonio Sánchez (PP), que va dimitir a principis de mes abans que es debatés al parlament regional una moció de censura presentada contra ell.

També van rebre penes de presó l'ex president de Navarra Gabriel Urralburu (PSOE), per delictes de suborn contra la Hisenda Foral, i l'ex cap de l'executiu de Cantàbria Juan Hormaechea (PP), per malversació de cabals públics. Aquest darrer va ser indultat.



El socialista José Marco, que va presidir Aragó entre 1993 i 1995, va ser condemnat per malversació de cabals públics i falsedat en documents públics. Després, el 1999, en un cas d'espionatge a polítics, tot i que per aquesta causa no va ingressar a presó.



Javier Otano (PSOE), president de Navarra entre 1995 i 1996, va ser acusat d'encobrir un delicte de suborn, però l'Audiència Provincial el va declarar prescrit l'any 2004.

D'altra banda, Carlos Collado (PSOE), president de Múrcia de 1984 a 1993, va dimitir per suposades irregularitats de fons públics pel cas Casa Grande, del qual va ser absolt.



Hi ha altres casos en què mandataris autonòmics van ser jutjats i absolts: Demetrio Madrid (PSOE), president de Castella i Lleó entre 1983 i 1986; Gabriel Cañellas (PP), president de Balears entre 1983 i 1995 i Francisco Camps (PP), president valencià entre 2003 i 2011.

Finalment, també va ser investigat el president valencià entre 2002 i 2003, José Luis Olivas (PP), tot i que en relació a la seva etapa com a president de Bancaja. Com González, va ser detingut per anar als jutjats.