Era el trumfo del govern espanyol, la carta que ho havia d’arreglar tot: una Conferència de Presidents Autonòmics que va passar de ser innecessària els últims cinc anys a ser imprescindible per sobreviure com a comunitat. Durant setmanes el govern espanyol va proclamar als quatre vents que Carles Puigdemont perjudicava els catalans saltant-se una cita on hi hauria grans acords i insistint que la solució al procés és la reforma del finançament. Aquest dimarts les cartes s'han posat sobre la taula, i el resultat és un acord per fer una comissió que busqui un acord en finançament (en política, quan no hi ha res, es crea una comissió d’estudi) i un avís de Rajoy alertant que no serà generós amb les comunitats. Van prometre un as a la màniga, però el resultat és un farol que es veia de lluny.