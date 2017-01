El fiscal demana nou anys d'inhabilitació per a Homs per desobeir el TC

El fiscal ha enviat al Tribunal Suprem l'escrit d'acusació en el qual demana a l'alt tribunal que obri judici oral contra el diputat i exconseller de Presidència de la Generalitat Francesc Homs i l'inhabiliti per exercir càrrec públic durant nou anys per prevaricar i desobeir el Tribunal Constitucional.

El jutge instructor de la causa seguida en el Tribunal Suprem contra Homs per la consulta del 9-N va preguntar el mes de desembre passat al fiscal si sol·licitava l'obertura de judici oral formulant escrit d'acusació o bé el sobreseïment de les actuacions.

El fiscal ha respost demanant que es jutgi Homs per prevaricació i desobediència al Tribunal Constitucional en relació amb la consulta del 9-N, delictes que, si resulten provats, comportarien una condemna per inhabilitació per a Homs.