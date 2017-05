El fiscal dona per fet que l'operació Lezo va ser "xivada" a González pel número dos de l'Interior

Els fiscals del cas Lezo donen per fet que el secretari d'estat de Seguretat, José Antonio Nieto, va explicar a l'expresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, a través del seu germà Pablo, que hi hauria una operació policial contra ells per les seves corrupteles al Canal de Isabel II, la batejada com a operació Lezo. En l'escrit d'al·legacions contra el recurs de González per evitar la presó provisional, els fiscals Carlos Yáñez -a qui el fiscal Anticorrupció, José Manuel Maza, va maniobrar per apartar del cas- i Carmen García, descriuen com l'expresident madrileny va servir-se dels seus contactes polítics per intentar entorpir la investigació.

Els representants del ministeri públic parlen de la "presumpta operació "xivada" del secretari d'Estat de Seguretat [sic.]" i valoren "la gravetat de la comunicació" del número dos del ministeri de l'Interior. Fins a dia d'avui, tant Nieto com el ministre, Juan Ignacio Zoido, han negat sempre que en aquesta comunicació s'hagués parlat sobre l'operació, que encara no s'havia dut a terme, però el mateixos fiscals no es creuen aquesta versió.

Encara ho porten més enllà, i afirmen que els acusats "han ampliat el seu cercle d'acció a diferents sectors de l'administració pública, amb influència en els àmbits de la carrera fiscal i judicial, així com en el si del cos nacional de policia, per aconseguir la impunitat de les seves accions".

Els fiscals descriuen, doncs, un entramat d'interessos creuats i favors polítics i judicials als acusats per la seva rellevància pública, just en el moment que l'atenció està posada en les presumptes ingerències del govern espanyol en la fiscalia. Aquest mateix dimecres està previst que el ministre de Justícia, Rafael Catalá, i el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, compareguin al Congrés per explicar aquestes ingerències.