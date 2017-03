La fiscalia anuncia que recorrerà la sentència del 9-N

La Fiscalia Superior de Catalunya ha anunciat que té la intenció de recórrer la sentència del 9-N que va condemnar Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau a dos anys d'inhabilitació per considerar que havien desobeït el Tribunal Constitucional mantenint-se darrere la votació tot i la suspensió. La fiscalia vol que el Tribunal Suprem condemni els excàrrecs també per prevaricació, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya descartés aquest delicte.

En el cas dels recursos davant el Suprem, el procediment requereix que primer es faci un anunci davant el Tribunal Superior de Justícia, que traslladarà la petició al tribunal madrileny. Després, el Suprem obrirà un període durant el qual les defenses i les acusacions podran presentar el seu recurs formal posant per escrit la seva argumentació. Les defenses de Mas, Ortega i Rigau també volien anunciar la presentació d'un recurs, en aquest cas, però, perquè els absolguessin.

La Fiscalia ha explicat en un comunicat que té la intenció de presentar el recurs per " coherència" amb la línia mantinguda per l'organisme no només en l'acusació contra Mas, Ortega i Rigau, sinó també en el cas de Francesc Homs davant del Suprem, que encara està pendent de sentència. El ministeri públic considera que tots quatre, a més de desobeir el Constitucional, van acabar prevaricant, prenent decisions arbitràries.