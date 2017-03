La germana de Millet: "Em va dir 'he ajudat a molts partits'"

La germana de l'exresponsable del Palau de la Música, Fèlix Millet, que s'enfronta a 27 anys i mig de presó pel saqueig confessat de la institució i el presumpte finançament irregular de Convergència, ha admès l'estreta relació del seu germà amb diversos partits polítics, entre ells CDC i el PP: "Em va dir 'he ajudat a molts partits'", ha assegurat Montserrat Millet en una entrevista al programa Via Lliure de Rac1.

A Millet el van començar a jutjar dimecres passat pel cas Palau i aquesta setmana vinent haurà de declarar com a acusat. La seva germana nega que busqui una confessió pactada amb la fiscalia -a qui tampoc li cal- com han fet Jordi Montull i la filla Gemma. Montserrat Millet assegura que l'exresponsable del Palau de la Música està malalt de veritat i té por "que es mori" si l'acaben condemnant i ha d' ingressar a presó.

Montull era el responsable

La germana de l'expresident del Palau de la Música ha traslladat el pes de la responsabilitat de l'espoli de la institució a la mà dreta del seu germà, Jordi Montull. Ha reconegut que al seu germà "li agradaven molt els diners", però assegura que era Montull qui "el burxava" i qui va acabar sent "una mala influència" per al seu germà.

També ha atribuït una part de responsabilitat de l'espoli a Gemma Montull, "que va passar d'anar a treballar amb un cotxe molt discretet a portar un Porsche". La filla de l'exnúmero dos del Palau està tancant una confessió per l'interrogatori de dimecres vinent, que passaria per admetre els diners saquejats al Palau i l'ús de la institució per fer arribar a Convergència presumptes comissions de Ferrovial a canvi d'adjudicacions en obra pública i finançar il·legalment el partit, tot i que no implicaria ningú més que l'extresorer Daniel Osàcar, que s'enfronta a set anys i mig de presó.

"Ha fet molt de mal al cognom"

Montserrat Millet també s'ha referit al "mal" que el seu germà havia fet a la imatge de la família -el seu pare era un dels fundadors d'Òmnium Cultural-: " Si el meu pare aixequés el cap és moriria, era l'antítesi". La germana de l'exresponsable del Palau ha explicat que es va assabentar "per la televisió" dels delictes comesos i confessats pel seu germà: "Jo l'adorava, em vaig quedar bocabadada".

Explica que li va recriminar de seguida el comportament al seu germà i que ell es va disculpar: "Li vaig dir 'Tu t'has grillat o què?' i em va contestar que s'havia equivocat i que no ho tornaria a fer mai més".

Segons la seva germana, Millet volia "emular" el seu pare, "ser més important i tenir més títols que ell". Explica que tota la família ho ha passat malament arran de la seva implicació en el cas Palau, especialment la part de la família, que com ella i Millet, encara viuen a l'Ametlla del Vallès: "Als meus nebots i als seus fills els hi deien ' lladres'", ha explicat.

"L'estimo molt, però el què ha fet és imperdonable", ha sentenciat Montserrat Millet, que també ha dit que el seu germà havia canviat molt arran de la investigació del cas Palau: "S'ha tornat una persona molt tancada i gairebé no surt de casa".

