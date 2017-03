La gestora del PSOE no descarta avalar l’aplicació de l’article 155

La gestora socialista va anar ahir un pas més enllà que el govern espanyol en la resposta a la reforma del reglament del Parlament. El president interí del PSOE, Javier Fernández, va instar Mariano Rajoy a actuar per aturar per la via de la justícia els plans del Parlament. No va voler mullar-se sobre quin ha de ser el mecanisme exacte que faci servir la Moncloa, però sí que va assenyalar que “l’Estat té mecanismes per evitar des del punt de vista jurídic que es vulnerin les lleis”. Fernández va més enllà i no descarta donar suport a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució per suspendre l’autonomia de Catalunya per aturar la “vulneració de les lleis” per part del Govern i el Parlament.

El líder interí del PSOE va admetre que parla sovint amb Rajoy sobre el procés. No va voler precisar si havia parlat exactament de la reforma del reglament, però va assegurar que conversa del que és “indispensable” amb el president del govern espanyol, i “en aquest cas l’assumpte és de legalitat, que està sent vulnerada a Catalunya”. La sintonia és absoluta en aquest aspecte amb el PSC, que ahir va amenaçar de portar al Tribunal Constitucional (TC) els pressupostos de la Generalitat si no es retira la partida per al referèndum, que el consell de garanties estatutàries ha decidit per unanimitat que és inconstitucional.

El govern espanyol creu que Junts pel Sí ha entrat en una dinàmica “absolutament incomprensible” i que “habita en una realitat paral·lela que no té res a veure amb els desitjos dels catalans”. Així es va expressar la vicepresidenta de l’executiu, Soraya Sáenz de Santamaría, durant la sessió de control al Senat, preguntada pel PDECat sobre quines són les propostes que ha impulsat l’Estat per respondre a la realitat catalana. Per a la també ministra d’Administracions Territorials, el Govern ha arribat a un moment que ja es creu “per sobre de totes les institucions d’autogovern a Catalunya” i “vol silenciar el Parlament”. “Fugen cap endavant i crec que els catalans ja no els segueixen al darrere”, va concloure Santamaría.