La guerra psicològica

Al govern espanyol no li tremolarà el pols per aturar el procés per qualsevol via abans que la política, però si s’estalvia fer l’esforç, millor. La teoria marianista defensa que la inacció és millor que qualsevol pas i el moviment del Constitucional, braç executor del poder executiu, va en aquesta direcció. L’Estat inicia una guerra psicològica amb el Govern perquè, quan arribi el moment de la veritat, a la Generalitat hi hagi dubtes i el referèndum quedi aturat en algun tràmit previ. Per això el TC pressiona l’element més feble: més enllà dels presidents i els consellers, conscienciats -malgrat algun dubte- de la seva missió, els principals assenyalats per l’alt tribunal són els càrrecs de perfil tècnic. L’Estat, el mateix que va creure que el 9-N mai es faria, espera ara que cinc anys de procés s’acabin perquè algú es faci enrere a l’hora de firmar.