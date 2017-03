3900 inscrits (7%) participen en la consulta interna de Podem per decidir si se sumen al nou partit dels comuns

El nou partit dels comuns tirarà endavant amb o sense Podem. Ho han deixat clar en nombroses ocasions la resta d'espais polítics que participen en la confluència, tot i que tots coincideixen en preferir que el partit lila no en quedi fora. Segons ha avançat Europa Press i ha confirmat l'ARA, 3.900 militants de Podem han participat en la consulta interna entre dijous i dissabte per decidir si accepten les condicions actuals per sumar-se al nou partit o si, per contra, fan confiança al seu secretari general, Albano Dante Fachin, i rebutgen la confluència amb BComú, ICV, EUiA i Equo.

La direcció farà públics els resultats aquest proper dilluns, però més que el resultat definitiu (que fonts consultades afirmen que hauria avalat les tesis de Fachin), la polèmica arribarà pel percentatge de participació de la consulta. Els estatuts del partit marquen que, per poder ser validada, una consulta ha d'obtenir el 10% dels vots del cens. En aquest cas, sobre un cens de gairebé 54.000 inscrits, caldria haver arribat als 5.400 vots. Fonts de la direcció del partit argumenten, però, que el 10% mínim només s'aplica en les primàries per escollir el secretari general i la resta de càrrecs orgànics i no pas en les consultes internes.