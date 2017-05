José Bono: "La secessió és un veritable desastre tant per a Catalunya com per a Espanya"

L'expresident del Congrés i exministre de Defensa socialista José Bono considera que el moviment independentista és "un desastre" tant per a Catalunya com per a Espanya, i afirma que "cal fer el que sigui, i quan dic 'el que sigui' vull dir 'el que sigui', per entendre's". Tanmateix, descarta que la intervenció militar sigui una acció plausible.

Bono ho ha dit aquest dissabte en una entrevista a 'El Suplement' de Catalunya Ràdio, en la qual ha afirmat que el Procés és "molt perjudicial", tant des d'un punt de vista polític com econòmic, alhora que s'ha mostrat convençut que la "immensa majoria dels catalans no volen que Catalunya se separi d'Espanya".

L'exministre ha afirmat que, quan passi "la febre del secessionisme", caldrà "repensar" la relació entre Catalunya i Espanya. Per això ha assegurat que dona suport al dret a decidir, però de "tots els espanyols": "el que no pot ser és que l'exerceixin només uns quants", ha subratllat.

Preguntat sobre què li diria al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, si tingués l'oportunitat de parlar-hi, Bono ha dit que li demanaria que "compleixi amb les lleis i no passi a la història com un president que ha comès la impostura de, per interessos de caràcter partidista i parcial, no sotmetre's a la legalitat".

Bono també ha explicat que va dimitir com a ministre de Defensa per "discrepàncies en el terreny de política territorial respecte de Catalunya", ja que "estava en contra que els socialistes governessin en el tripartit amb l'aliança dels independentistes". "Hi va haver moments que els nostres plantejaments eren similars als dels nacionalistes", ha dit l'exministre, alhora que ha considerat "incompatible" ser socialista i "abraçar les tesis del nacionalisme".

No ha votat Pedro Sánchez, però li serà "lleial"

Bono ha afirmat que se sent "orgullós" de ser socialista, i ha assegurat que no pensa trencar el carnet del PSOE malgrat que li agradi "més o menys la direcció". "A aquestes altures de la meva vida no canviaré de partit", ha afirmat Bono, alhora que ha assegurat que, encara que no hagi votat Pedro Sánchez, "tindrà la meva lleialtat". Tanmateix, ha admès que no li ha trucat per felicitar-lo per haver guanyat les primàries perquè hauria tingut un punt de "falta de sinceritat".

L'exministre també ha carregat fortament contra Podem, un partit del qual ha dit que li sembla "més de comunistes rancis" que "una promesa de futur".

En el terreny més personal, Bono ha admès que té un punt de "vanitat" perquè, sinó, "seria un advocat desconegut". "M'agrada que la gent es vulgui fer fotos amb mi", ha afirmat. "El que no sóc és superb, em considero un més", ha conclòs l'exministre, que ha avançat que la d'avui "serà l'última entrevista durant un temps prolongat". "No em segellaré els llavis, però estic disposat a no parlar de política en públic durant un temps".