En directe: L'exdirector de l'empresa informàtica de la Generalitat admet que la web del 9-N es podia despenjar "en 48 hores"

(Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per veure la retransmissió en vídeo )

Torn per als testimonis de la Fiscalia en el judici a Francesc Homs pel 9-N. El plat fort de la tarda ha estat l'exconseller d'Empresa de la Generalitat Felip Puig, que assistia citat per la fiscalia i en qualitat de president del consell d'administració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat. El procés al Tribunal Suprem està seguint un esquema gairebé mil·limetrat al celebrat contra Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega a principis de febrer. La Fiscalia busca collar el Govern amb el programa informàtic.

Puig, que ha declarat tenir "complicitat política" amb l'acusat ha explicat que va remetre una carta de l'empresa proveïdora del 9-N T-Systems en què demanaven si havien de continuar amb els preparatius del procés participatiu a Homs. L'interrogatori a Homs ha estat sorprenentment curt, i l'advocada defensora ha decidit no fer cap pregunta.

Jordi Escalé, director gerent de CTTI, que ha admès que la Generalitat podria haver despenjat la web de la consulta d'internet en "un temps màxim de 48 hores", però que no li va arribar cap ordre de despenjar-la. Abans, el primer en declarar ha estat el responsable de l'empresa T-Systems, Bernat Rigau, que va preparar el sistema informàtic del procés participatiu, seguit del director general de l'empresa, José M. Descó, i la seva responsable jurídica, Josefa Martín Bazoco.

Martín ha assenyalat que no van entrar a preguntar-se si el TC també havia suspès la seva feina i tan bon punt el Govern li va dir que ho tirés endavant van fer-ho. " Vam preferir deixar en mans del client la interpretació", ha assenyalat Josefa Martín.

El fiscal de l'Estat Jaime Moreno ha arrencat de Bernat Rigau l'afirmació que van continuar treballant per tenir el sistema informàtic a punt després que el Tribunal Constitucional suspengués el nou 9-N el 4 de novembre. Ara bé, el responsable de T-Systems ha matisat, preguntat per la defensa de l'exconseller de Presidència, que "el material essencial" informàtic per celebrar la consulta ja s'havia entregat el 28 d'octubre, abans que el govern espanyol, en un temps exprés, suspengués el procés participatiu.

Minut a minut del judici a Francesc Homs al Suprem

Bernat Rigau ha recordat, de la mateixa manera que va fer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va enviar una carta al Govern preguntant què havia de fer després de la impugnació. Homs va respondre-li que tirés endavant perquè havia de complir amb el contracte. El director general de T-Systems li va dir a Bernat Rigau que continués amb tota la feina fins que no l'avisés del contrari. En resposta al fiscal, ha assenyalat que si no fos perquè van treballar fins a última hora, no hauria estat possible un programa de registre electrònic per a la celebració del procés participatiu i els vots s'haurien hagut de comptar a mà.

També ha passat pel tribunal el responsable de l'empresa Focus, Daniel Martínez, encarregada d'organitzar la sala de premsa del Pavelló Italià de la Fira de Barcelona en què es van fer la sala de premsa. El fiscal ha intentat demostrar que el Govern va forçar un canvi de data del contracte per fer veure que es va signar abans de la providència del TC, el 3 de novembre, quan en realitat es va signar el dia 7. Martínez ha afirmat que el contracte estava redactat el 3, quan es va acordar, i ha justificat que estava marcat com a "Confidencial" com "centenars" de contractes més de la seva empresa, perquè era una "pràctica habitual".

Durant aquesta tarda declaren diferents empreses contractades per la Generalitat, així com també l'exconseller d'Ocupació Felip Puig. Demà serà el torn, a la tarda, dels testimonis que ha demanat Homs, entre ells l'expresident del Govern, Artur Mas.