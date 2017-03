Fèlix Millet admet l'espoli del Palau: "Va ser un error brutal"

Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per veure el vídeo en directe

Fèlix Millet admet que ell, la seva exmà dreta al Palau, Jordi Montull, i la filla Gemma van apropiar-se de diners del Palau per fer obres a casa seva: "Va ser un error brutal, em vaig equivocar i demano perdó", ha assegurat Millet a preguntes de la Fiscalia. L'exresponsable del Palau pretenia acotar la seva declaració a la previsible confessió dels Montull, però la fiscalia no li ha donat marge, començant l'interrogatori per ell.

Millet ha reconegut un altre "error", l'autoatribució de bonificacions personals a costa de la caixa del Palau, uns 800.000 euros en efectiu a l'any, en el seu cas, segons ha admès. Les ingressaven a les empreses de les seves esposes. L'exresponsable del Palau també ha dit que "havia fet malament" de facturar part de les bodes de les seves filles, Clara i Laila, al Palau. Diu que ho van fer per "publicitar" la institució. A més ha admès que va pagar amb diners del Palau diversos viatges i vacances particulars, excepte un viatge a Mèxic que diu que era per una actuació del Palau.

540x306 Captura de pantalla de l'interrogatori de Fèlix Millet al judici del Palau / CÈLIA ATSET Captura de pantalla de l'interrogatori de Fèlix Millet al judici del Palau / CÈLIA ATSET

La responsabilitat, de Montull

Millet ha procurat, en tot moment traslladar la responsabilitat en el detall de les operacions i la presa de decisions a qui era la seva mà dreta al Palau, Jordi Montull. Ha assegurat que ell, personalment, no va anar a cobrar els "centenars de xecs" que, segons el fiscal Emilio Sánchez Ulled, s'emetien a càrrec dels comptes del Palau.

També ha tirat pilotes fora sobre la procedència dels diners de la seva caixa forta: "Això ho portava la secretària, jo no em quedava diners per les bones", ha dit.

Aquest dimecres és el dia clau en el judici sobre l'espoli del Palau de la Música i el presumpte finançament irregular de Convergència: Gemma i Jordi Montull tenen a les seves mans la clau del cas. La seva confessió podria implicar Convergència per primera vegada en el cas Palau.

Gemma Montull confirmarà que el Palau de la Música va servir de pont perquè les presumptes comissions de Ferrovial arribessin a Convergència a canvi de l'adjudicació d'obra pública, refermant la tesi de la fiscalia i l'acusació popular que acusen el partit de finançar-se il·legalment. Segons la teoria de les acusacions, els pagaments entraven a la institució en forma de donacions i patrocinis de la constructora i Millet i Montull s'encarregaven de traspassar-los a la formació, juntament amb l'extresorer del partit, Daniel Osàcar.

540x306 Fèlix Millet a la seva arribada a la Ciutat de la Justícia pels interrogatoris del cas Palau / CÈLIA ATSET Fèlix Millet a la seva arribada a la Ciutat de la Justícia pels interrogatoris del cas Palau / CÈLIA ATSET

Una de les claus de l'interrogatori serà que els Montull confirmin si el 'Daniel' que surt a la seva agenda és l'extresorer convergent. Després de Gemma declararà el pare, Jordi Montull, que ratificarà les paraules de la filla i descarregarà la responsabilitat en Fèlix Millet. Fins ara els exresponsables del Palau havien admès parcialment l'espoli, però mai havien implicat Convergència.

Foc creuat

La previsió és que els Montull i Millet intercanviïn culpes sobre la responsabilitat en l'espoli de la institució. L'exresponsable del Palau, Fèlix Millet, adaptarà la seva confessió a la declaració dels Montull, que tenen previst donar-li la màxima responsabilitat de tot, mentre que Millet podria dir que únicament es limitava a firmar el que li donava Montull.

540x306 Jordi Montull arribant a la Ciutat de la Justícia amb l'advocat de la filla, Jorge Navarro / CÈLIA ATSET Jordi Montull arribant a la Ciutat de la Justícia amb l'advocat de la filla, Jorge Navarro / CÈLIA ATSET

A l'inici de la jornada, el tribunal ha rebutjat que els delictes que s'atribueixen a l'extresorer de Convergència i els exdirectius de Ferrovial, Pedro Buenaventura i Juan Elizaga hagin prescrit, com demanaven les seves defenses. Osàcar s'enfronta a una condemna de set anys i mig de presó, mentre que els exresponsables de Ferrovial, a quatre anys.