La dona i les filles de Millet es desvinculen de l'espoli del Palau i en culpen el pare

La dona i les filles de l'exresponsable del Palau de la Música, Fèlix Millet, i l'esposa de la seva mà dreta, Jordi Montull, s'han desvinculat de l'espoli de l'entitat perpetrat pels seus familiars. Han assegurat que no van saber mai que els diners amb què es van pagar les obres de les reformes de casa seva o les bodes de les filles sortien del Palau de la Música. Les filles de Millet també han aprofitat la seva declaració judicial per criticar que s'hagi prejutjat la família pel comportament del seu pare i s'han presentat com a víctimes del procés judicial.

La fiscalia i les acusacions reclamen a les esposes de Millet i Montull els diners que les seves empreses van facturar al Palau i que van anar a parar a les butxaques dels seus marits. També reclamen a les filles els diners dels seus casaments, que es van facturar a la institució cultural. La dona de l'exresponsable del Palau, Marta Vallès, ha assegurat que el seu marit era qui portava tots els números de l'empresa que es va beneficiar de l'espoli de l'entitat cultural. "Jo no en tenia ni idea", ha assegurat Vallès quan li han preguntat si sabia que l'empresa Bonoima va facturar treballs al Palau i que, per tant, va rebre diners d'aquesta entitat.

Millet era qui manava

La mateixa resposta ha donat quan li han preguntat per les sumptuoses obres de reforma que es van fer a casa seva: " Mai vaig pensar que pagava el Palau, el meu marit tenia diners". Vallès s'ha escudat en el caràcter de l'exresponsable del Palau de la Música per desvincular-se de tot: "Miri, el meu marit té un caràcter difícil; és bona persona, però millor no discutir-hi", ha dit Vallès, que ha deixat clar que era Millet qui "manava" i qui feia i desfeia a la seva voluntat en l'administració del patrimoni familiar.

Vallès ha deixat clar que cap dels imports van anar a parar a comptes personals seus, sinó que es van fer servir per pagar viatges, obres i despeses personals per ordre del marit: "Em van posar d'administradora de l'empresa perquè l'assessor fiscal ens ho va dir, però el meu marit portava els números", ha assegurat.

Clara Millet sobre la seva boda: "Només vaig poder muntar dues taules"

Millet va admetre que va pagar amb diners del Palau part de les bodes de les dues filles, Clara i Laila. Clara Millet no només s'ha volgut desvincular de l'espoli, sinó que s'ha mostrat indignada per les conseqüències personals que li ha generat el procés judicial: "Mediàticament hi va haver una massacre contra la família. Ens van posar al mateix pot per ser la filla de Millet, com si els diners que van desaparèixer ens l'haguessin quedat la família", ha dit. La seva germana Laila també s'ha presentat com una víctima del procés judicial: "Els meus fills estan creixent sense avis, ha estat molt dur", i ha explicat que ella i la seva família havien marxat a viure als Estats Units: "S'ha prejutjat la família i ara sento que per fi algú ens ha escoltat".

540x306 Una imatge de Clara Millet declarant durant el judici del Palau / CÈLIA ATSET Una imatge de Clara Millet declarant durant el judici del Palau / CÈLIA ATSET

Clara Millet ha assegurat que mai va saber que el seu pare havia pagat la boda amb diners del Palau: " Mai em va passar pel cap, em vaig quedar gelada". Clara Millet ha explicat que el seu pare es va agafar el seu enllaç com un esdeveniment social per promocionar el Palau. Ella, diu, només es va encarregar de la llista d'invitats, 400 comensals: "Jo només vaig poder muntar dues taules, estava molt emprenyada. L'únic que volia era casar-me i el pare va aprofitar per fer el seu acte. Fins i tot es va fer en divendres perquè els seus compromisos marxaven de cap de setmana", ha explicat.

També ha reconegut que el seu pare li donava " diners en efectiu" per ajudar-la a pagar el lloguer i uns "dinerets" per Nadal: "Els meus pares tenien molts diners, mai vaig pensar que vinguessin del Palau", ha insistit.

Laila Millet també ha explicat que el seu pare es va encarregar de tota l'organització de la seva boda i que desconeixia que els diners havien sortit del Palau: "Quan vaig anar a escollir les flors o el vestit, la botiga estava en contacte amb les secretàries del pare. No vaig preguntar quan costava, era un regal del pare", ha dit. A més, ha explicat que mai es va qüestionar el tren de vida de la família, tenint en compte que el seu pare acumulava múltiples càrrecs i, per tant, ha dit, era lògic pensar que es podia permetre " una vida còmoda". "Aquesta és la realitat que jo vaig viure", s'ha defensat.

Els viatges, un regal de Millet

La dona de Jordi Montull, Mercè Mir, ha declarat en la mateixa línia que la de Millet a l'hora de desvincular-se de l'espoli de l'entitat. Ha assegurat que era el seu marit qui s'encarregava de la gestió del patrimoni familiar, encara que ella fos administradora d'una empresa que va rebre diners del Palau: "Un dia vaig anar al notari, em van dir 'signa això' i ho vaig fer. Jo d'aquesta companyia no en vaig saber mai més res", ha assegurat la dona de Montull, que també ha dit que sempre va considerar que els viatges familiars pagats pel Palau eren "un regal" de Millet.

540x306 La dona de Jordi Montull, Mercè Mir, a la seva arribada a la Ciutat de la Justícia / CÈLIA ATSET La dona de Jordi Montull, Mercè Mir, a la seva arribada a la Ciutat de la Justícia / CÈLIA ATSET

Mir també s'ha desvinculat de les obres i reformes fetes a casa del matrimoni a costa de la caixa del Palau i ha explicat que era el seu marit qui "s'ocupava de tot".