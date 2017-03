Cas Palau: Un empresari admet donacions a CDC però nega que fossin per tapar desviaments

No hi ha hagut més sorpreses en les declaracions dels empresaris acusats en el cas del Palau de la Música. Dos dels processats que van declarar la setmana passada van admetre haver facturat a la institució cultural serveis per a Convergència, per ordre del partit. Els altres dos acusats que han declarat aquest dijous ho han negat. Un dels socis de l'empresa Mail Rent ha admès davant del tribunal que van fer donacions a Convergència durant anys però ha negat que fossin per tapar els suposats desviaments de diners.

L'empresari Juan Antonio Menchén ha assegurat que van decidir fer donacions al partit perquè era "un bon client". Després que Convergència els encarregués diverses campanyes, també ha explicat que van decidir cobrar al partit les tres següents a preu de cost per ajudar-los, tot i que l'empresa va acabar fent fallida: "Els administradors van demanar si podíem donar un cop de mà a Convergència i vam arribar a la conclusió que en les properes tres campanyes, els beneficis es retornarien al partit", ha dit Menchén. "Treballaven per amor a la política?", li ha qüestionat el fiscal Emilio Sánchez Ulled. "Ens vam limitar a vendre la campanya a preu de cost, no hi perdíem res, només deixàvem de guanyar", ha explicat l'empresari.

La fiscalia acusa Mail Rent de "prestar-se" a Convergència per camuflar els suposats desviaments de diners al partit. Considera que van facturar feines falses al Palau per serveis inexistents i que a la vegada van fer donacions al partit perquè els imports d'aquestes factures arribessin a la formació. Sospita que en realitat els diners eren les comissions que Ferrovial hauria pagat en forma de patrocinis a canvi d'adjudicacions en obra pública.

Menchén ha assegurat que els treballs facturats al Palau eren "reals". L'altre soci de Mail Rent que ha declarat com a acusat s'ha excusat tot assegurant que en l'època dels fets estava "malalt" i que no recorda exactament per què ni com es van prendre les decisions.