Els exassessors del Palau es desvinculen de l'espoli i diuen haver caigut "en la trampa" de Millet

Els exassessors jurídics del Palau de la Música acusats s'han desvinculat de l'espoli de l'entitat i l'han atribuït exclusivament a Fèlix Millet, a Jordi Montull i a la filla, Gemma. L'exsecretari del patronat de la Fundació Orfeó Català-Palau, Raimon Bergòs, ha assegurat que els exresponsables de la institució i l'exdirectora financera van ser els que van falsificar documents per autoatribuir-se una bonificació anual de prop d'un milió d'euros i s'ha defensat dient que ell se'ls va creure: "vaig caure en la trampa", ha al·legat durant la seva declaració davant del tribunal aquest dijous.

Quan Millet i els Montull van confessar haver espoliat la institució a l'inici dels interrogatoris, van atribuir a Bergòs un paper destacat en la confecció dels documents falsos. A preguntes del fiscal Emilio Sánchez Ulled -que li demana 3 anys de presó-, l'exassessor ha negat haver-se "coordinat" amb ells per emetre les factures falses. Quan el fiscal li ha insistit si no va sospitar res quan va veure les bonificacions de Millet i Montull en una entitat "sense ànim de lucre" com era la Fundació, Bergòs ha argumentat que Millet estava "dalt de tot de la piràmide social" i que no va poder imaginar-se que estigués fent res il·legal. Bergòs també ha volgut deixar clar que mai va portar els números "personals" de Millet i Montull.

540x306 Fèlix Millet a la seva arribada aquest dijous a la Ciutat de la Justícia, juntament amb el seu advocat, Abraham Castro / MANOLO GARCIA Fèlix Millet a la seva arribada aquest dijous a la Ciutat de la Justícia, juntament amb el seu advocat, Abraham Castro / MANOLO GARCIA

Mateixa línia de defensa

El mateix han al·legat l'exassessor jurídic del Palau, Santiago Llopart, i l'exassessor fiscal Edmundo Quintana, que treballaven al despatx de Bergòs i pels quals la fiscalia també demana tres anys de presó, per haver col·laborat, presumptament, amb la falsificació de documents. A preguntes del seu advocat, Miguel Capuz, Llopart ha assegurat que desconeixia que la documentació que li van entregar els exresponsables del Palau era falsa: "Totes les factures eren d'industrials que havien treballat pe Palau, almenys això era el que sortia a les factures", ha assegurat.

Tant Bergòs com Llopart i Quintana han negat conèixer també l'extresorer de Convergència, Daniel Osàcar, per a qui la fiscalia demana set anys i mig de presó pels presumptes desviaments de diners del Palau al partit, que segons la fiscalia i l'acusació popular amagaven comissions de la constructora Ferrovial a canvi d'adjudicacions d'obra pública. Amb l'interrogatori de Quintana s'ha acabat el torn de declaració dels acusats. El judici es reprendrà dilluns q¡vinent amb la declaració dels responsables civils a títol lucratiu.