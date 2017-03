L'exdirector del Palau diu que Felip Puig va trucar-lo per línia directa per interessar-se pels convenis amb la Trias Fargas

El qui va ser el director del Palau de la Música després de la sortida de Fèlix Millet i Jordi Montull, Joan Llinares, ha explicat que va rebre una trucada de l'exconseller i exresponsable de Convergència, Felip Puig, interessant-se pels convenis firmats entre la institució i la fundació Trias Fargas, afí a CDC, el juny de 2010, just quan va descobrir la presumpta relació entre l'espoli de la institució i el suposat finançament il·legal del partit. Llinares, que actualment és gerent de Recursos a l'Ajuntament de Barcelona, ha declarat com a testimoni al judici del Palau.

L'exdirector del Palau ha explicat que la trucada de Puig la va rebre a través d'una línia directa al seu despatx que desconeixia que existia: "Jo en aquell moment ocupava el despatx de Jordi Montull -l'exnúmero dos del Palau i mà dreta de Fèlix Millet-, vaig sentir que sonava un telèfon i vaig veure que el só procedia d'un calaix". Quan va despenjar el telèfon ocult, ha explicat que "una veu que s'identificava com a Felip Puig" va preguntar-li "si ja estaven les coses clares respecte els convenis" amb aquesta fundació afí a Convergència.

El Palau de la Música va signar diversos convenis amb la Fundació de Convergència durant els mandats de Millet i Montull que suposaven una transferència de diners cap a la fundació Trias Fargas. Quan va declarar com a acusat, l'extresorer del partit, Daniel Osàcar, va assegurar que responien a una voluntat de promocionar la cultura catalana en ajuntaments liderats per CDC. Llinares ha explicat que aquests convenis "mai havien estat autoritzats" i ha assegurat que els assessors jurídics de la institució van arribar a la conclusió que no tenien "cap justificació". La fundació va tornar gairebé tots els diners a la institució La fiscalia i l'acusació popular consideren que formen part dels desviaments al partit, que xifren en un total de 6,6 milions d'euros.

La "interrelació" entre l'espoli del Palau i el suposat finançament a CDC

Joan Llinares ha explicat que el juny de 2010 van accedir a les dades de l'ordinador de l'exsecretaria de Fèlix Millet, Elisabet Barberà. Allà, a banda de "nombroses anotacions sobre obra pública", que "sorprenia" trobar en una institució cultural, va descobrir una taula que relacionava imports sobre "cobraments a Ferrovial", "pagaments a 'Daniel'" "cobraments a GPO" i "cobraments a la Fundació".

La fiscalia i l'acusació popular sospiten que aquest document és la prova que, a través del Palau, es van desviar a CDC comissions de Ferrovial a canvi d'obres públiques. Llinares ha constatat que el document "creava una interrelació" entre la constructora, i el partit perquè dins de la columna atribuïda a 'Daniel' -que segons van confessar Millet i Montull es tractaria de l'extresorer del partit Daniel Osàcar- apareixia un pagament a la fundació Trias Fargas, afí a CDC.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled també li ha preguntat a l'exdirector del Palau per les factures d'empreses d'enviament de publicitat d'empreses com ara NewsLetter o Hispart - els responsables de la qual van admetre haver facturat treballs de Convergència al Palau per ordre del partit-. Llinares ha explicat que inicialment no van trobar "cap explicació" per justificar aquestes factures: "Els treballadors del Palau em van dir que desconeixien aquestes empreses i les empreses em van dir que no guardaven cap prova dels treballs", ha dit. Segons l'exdirector del Palau, va ser al 2010, quan van descobrir el quadre sobre els cobraments de Ferrovial que va constatar que "l'import net" d'aquestes factures coincidia amb els imports econòmics de la taula. La fiscalia i l'acusació popular consideren que aquestes factures van servir per camuflar els d esviaments al partit.

L'advocat de l'acusació popular -que exerceix la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona-, Àlex Solà, ha preguntat a Llinares perquè finalment el Consorci del Palau va decidir no demanar cap responsabilitat a CDC pels suposats diners desviats. Llinares ha explicat que la decisió es va prendre "d'esquenes" a la seva persona: "Em va semblar un error perquè el Palau passava de ser víctima a encobridor. Em semblava molt greu, però l'escrit ja s'havia presentat", ha dit.

Millet i Montull seguiran totes les sessions del judici

El tribunal ha denegat finalment les peticions de Millet i Montull per absentar-se en les properes sessions del judici. Els magistrats havien demanat a un pèrit forense que analitzés la situació dels exresponsables del Palau després de la seva sol·licitud. Els metges no han trobat cap risc evident en els estats de salut i atenent "a la reducció de les sessions del judici -per la renuncia de diversos testimonis-, la duració de les sessions i el fet que no siguin diàries" la presidenta del tribunal, Montserrat Comas, els ha indicat que continuessin venint.

540x306 Fèlix Millet a l'entrada a la Ciutat de la Justícia aquest dimarts / MANOLO GARCIA Fèlix Millet a l'entrada a la Ciutat de la Justícia aquest dimarts / MANOLO GARCIA

Tant la fiscalia com la resta d'acusacions han demanat que el tribunal rebutgés la petició. També ho ha sol·licitat la defensa de l'extresorer de Convergència, Daniel Osàcar, de 83 anys: "Si parlem de portar marcapassos, el meu client també en porta, si es tracta del número de pastilles, ell és qui en pren més i si és per edat, és el més venerable de tots", ha argumentat el lletrat Xavier Melero.

El lletrat ha tirat d'ironia per demanar que tampoc es tingués en compte les confessions dels dos exresponsables del Palau com a atenuant per permetre la seva absència i ha parafrasejat l'actor i comediant Groucho Marx, assegurant que "si no li agraden aquestes en tinc d'altres", ha restat valor al què van dir tots dos acusats.