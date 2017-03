Els mossos van trobar un milió i mig d'euros a Millet en bitllets de 500 "ben ordenats" en una caixa forta

Els Mossos d'Esquadra van trobar un milió i mig d'euros en efectiu a Fèlix Millet en una caixa forta d'una entitat bancaria. Així ho han explicat el subinspector i el caporal de la policia catalana que han declarat com a testimonis al judici per l'espoli del Palau de la Música i el presumpte finançament irregular de Convergència (CDC). Els dos comandaments han explicat al tribunal que estaven en feixos de bitllets de 500 euros "ben ordenats".

Els agents van trobar la clau durant l'escorcoll al Palau, en una altra caixa forta que tenia Millet al seu despatx. Han explicat que, a dins de la caixa trobada al banc, van aparèixer quatre sobres més amb 300.000 euros en efectiu: un anava a nom de l'expresident del Palau, l'altre a nom de la filla, el tercer portava el nom de la secretaria de Millet i l'últim, estava en blanc. També han confirmat que la filla de Millet, Laila, tenia firma amb poders sobre aquesta caixa forta.

El subinspector dels mossos ha explicat que a través de la investigació van poder constatar que algunes factures pagades pel Palau corresponien a obres als habitatges particulars de Millet, Montull i alguns dels seus familiars. També ha dit que revisant la comptabilitat del Palau van trobar desenes de factures sense justificar que van sospitar que no es corresponien amb treballs reals. Són les que la fiscalia sospita que haurien servit per camuflar les suposades comissions de Ferrovial a Convergència a canvi d'obra pública.

Roca no haurà de declarar com a testimoni

Un dels pares de la Constitució i fundador d'Unió, l'advocat Miquel Roca, s'estalviarà declarar al judici. La defensa de Millet, que era la única que havia demanat la seva compareixença com a testimoni, hi ha renunciat. Com que era l'única part que havia demanat la seva declaració, Roca no haurà de declarar finalment com a testimoni en el judici.

El tribunal també ha dispensat d'assistir a la resta del judici -excepte a la sessió final- els dos empresaris que van confessar que havien facturat al Palau treballs en benefici de Convergència, per ordre del partit. En canvi, farà que un metge forense examini l'estat mèdic de Millet i la seva exmà dreta, Jordi Montull, que havien al·legat raons de salut per estalviar-se assistir a la resta de sessions.