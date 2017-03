El jutge reobre el cas dels ‘papers de Bárcenas’

“L’any 96 parlo amb Luis Bárcenas i em diu: «Tu tens contacte amb empresaris i jo amb polítics. Intentarem fer gestions per, quan surtin els concursos públics de l’administració, mirar d’afavorir empresaris que després col·laboraran amb el partit»”. Francisco Correa, el presumpte capitost de la trama Gürtel, va fer aquesta declaració el 13 d’octubre durant el seu interrogatori en el judici de la primera època de la principal trama de corrupció que afecta el PP. Durant la seva compareixença, va assegurar a més que, amb l’arribada dels populars al govern espanyol l’any 1996, va rebre comissions de grans constructores com ACS i OHL. “Si teníem èxit, l’empresari em donava comissió i jo me’n quedava una part i l’altra la donava a Bárcenas”, va afegir Correa.

Després d’escoltar aquestes paraules, les acusacions d’IU i l’Associació d’Advocats Demòcrates per Europa (Adade) van presentar dos escrits sol·licitant reobrir el sumari dels papers de Bárcenas -el que investiga la caixa B del PP-, tancat pel jutge Pablo Ruz el març del 2015. A aquesta petició s’hi va sumar la Fiscalia Anticorrupció. Les tres parts van reclamar al substitut de Ruz, José de la Mata, que cités com a imputats un altre cop el mateix Correa i dos empresaris concrets als quals ell s’havia referit com a suposats comissionistes: Alfonso García Pozuelo (l’antic amo de Constructora Hispánica) i Plácido Vázquez. De la Mata va acceptar ahir aquesta sol·licitud.

La compareixença de García Pozuelo es justifica perquè, durant el judici de la Gürtel, va manifestar al tribunal que gran part de les adjudicacions que va guanyar les va obtenir a canvi de comissions. L’empresari, que com Correa ha arribat a un pacte amb la fiscalia per destapar-ho tot, va assegurar que va entregar diners a l’exmarit d’Ana Mato, Jesús Sepúlveda, i al líder de la trama que, segons li va dir, n’entregava una part a Bárcenas. García Pozuelo, tal com recorda ara De la Mata en la interlocutòria per la qual reobre el cas, va assenyalar també que altres destinataris d’aquests presumptes suborns eren “organismes centrals”, sense donar-ne més detalls. Segons va manifestar Anticorrupció i les altres dues acusacions, amb aquesta expressió l’empresari volia referir-se als ministeris de Foment i Medi Ambient, així com a la seu nacional del PP al carrer Génova de Madrid. Les suposades comissionistes, a més d’ACS i OHL, serien Dragados i Degremont.

La distribució de comissions

De la Mata recorda que els testimonis de Correa i García Pozuelo “són els únics que apunten a una relació entre les entregues de diners i les gestions que es fan per aconseguir contractes públics” i ofereixen “un relat consistent sobre la metodologia seguida per gestionar les sol·licituds de les empreses i la mecànica per distribuir les [...] comissions que entreguen en cas d’haver obtingut l’adjudicació pretesa”. El jutge els cita altre cop per comprovar si els papers de Bárcenas -els que suposadament reflectien la comptabilitat del PP- recullen aquestes comissions.

A més de citar Correa i els dos empresaris com a imputats, el jutge demana a la secció segona de l’Audiència Nacional -la del judici de la trama Gürtel que se celebra actualment- que li enviï les seves declaracions durant la vista, és a dir, les que han donat lloc a la reobertura del cas. De la Mata, tanmateix, rebutja la declaració de l’exministre de Medi Ambient i expresident balear Jaume Matas, també sol·licitada per les acusacions.