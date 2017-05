El líder del PP demana ara declarar per videoconferència

Mariano Rajoy ha sol·licitat al tribunal del cas Gürtel que la seva declaració com a testimoni sigui per videoconferència. El president del govern espanyol canvia d’opinió: havia assegurat que aniria “encantat” a declarar com a testimoni, “un acte de pura normalitat”, segons va emfatitzar.

El lletrat del PP, Jesús Santos, explica a l’escrit què entén Rajoy per “pura normalitat”: “És una pràctica estesa en l’àmbit judicial penal la possibilitat de realitzar actuacions judicials a través de videoconferència, està prevista a l’ordenament i és una pràctica cada cop més estesa, és cada cop més habitual la declaració per videoconferència de tots aquells funcionaris i testimonis que resideixin fora del partit judicial on se celebri el judici”.

La petició del PP se sustenta en el vot particular del president del tribunal, Ángel Hurtado, que es va oposar a la declaració com a testimoni de Rajoy. En la interlocutòria, el tribunal deixava clar que volia que Rajoy comparegués, però Hurtado demanava que s’expliqués per videoconferència. Santos cita “el vot particular del president” i assenyala que la interlocutòria no explicita que la declaració hagi de ser presencial.

En realitat, el tribunal sosté que ho ha de ser, i a més es va dirigir al president de l’Audiència Nacional, José Ramón Navarro, perquè fes els preparatius amb la Moncloa per fixar la data de la compareixença, d’acord amb l’agenda de treball de Rajoy.

Fent cas omís del que diu el tribunal, el PP assenyala que “el testimoni podrà sol·licitar la forma en què se li practiqui la declaració” i afegeix que “la declaració per videoconferència és el mitjà menys pertorbador per al desenvolupament de les funcions de president del govern”.

“La posició institucional del testimoni aconsella que la seva declaració” sigui a distància, apunta la defensa, que creu que seria un “perjudici” paralitzar la seva activitat per donar explicacions al tribunal. La pilota, ara, és a la teulada del tribunal, que haurà de decidir si força Rajoy a explicar-se en persona.