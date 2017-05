El llibre negre de la independència

Rajoy ha entrat en campanya. Tot i desacreditar el referèndum titllant-lo de cop d’estat i advertir que l’esclafarà, el govern espanyol torna a fer lluir l’argumentari apocalíptic d’abans del 9-N i el 27-S per intentar reduir els partidaris del sí. Faria bé de recollir-lo en un llibre negre de la independència per contrastar-lo amb el Llibre blanc de la transició nacional que en el seu dia va presentar el Govern. Rajoy completa una setmana de tensió verbal de l’executiu espanyol que revela nervis: la judicialització no frena el referèndum, la unitat entre partits es manté per l’objectiu comú i la força va quedant com l’única alternativa per frenar la votació. La realitat és tossuda: amb urnes o sense, l’independentisme seguirà fort i requerint una solució política més audaç que quatre estirabots.