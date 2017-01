La majoria de candidats al Parlament Europeu es comprometen amb el català

El català entrarà amb tota probabilitat al Parlament Europeu. La majoria de candidats a presidir la cambra s'han compromès per escrit a permetre que es pugui parlar en aquesta llengua si surten escollits. Fins ara, ja havien donat el pas el candidat dels socialdemòcrates, Gianni Pitella; el dels Conservadors i Reformistes, Helga Stevens i la de l'Esquerra Unitària - Esquerra Verda Nòrdica, Eleonora Florenza. I aquest dilluns el compromís ha arribat des de les files populars, amb una carta signada per Antonio Tajani. El candidat del PPE ha explicat per carta que, en cas de ser escollit, "no posaria cap obstacle i empraria totes les capacitats de les que disposés per tal que s'aprovés el més aviat possible" l'ús del català al Parlament Europeu. L'únic candidat que encara no s'ha compromès en aquesta direcció és el de l'Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa, Guy Verhofstadt.

Es tracta d'una iniciativa impulsada pels diputats catalans Josep Maria Terricabras i Jordi Solé (ERC-ALE), Ramon Tremosa (PDeCAT-ALDE), Ernerst Urtasun (ICV- Verds), Javi López (PSC-S&D) i Francesc Gambús (PPE).

L’encara president, Martin Schulz, també es va comprometre a permetre l’ús del català a la cambra l’any 2012, quan va arribar al càrrec per primera vegada. En els seus anys de mandat, però, no ha complert la seva promesa.