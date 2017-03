EN DIRECTE: Mariano Rajoy anuncia una inversió de 1.900 milions d'euros fins 2020

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per visualitzar el vídeo]

Mariano Rajoy ha anunciat a Barcelona una inversió de 4.000 milions d'euros en Rodalies i el corredor mediterrani fins el 2025, dels quals prop de 1.900 milions durant el que queda de legislatura, és a dir, fins el 2020. Ho ha dit en la inauguració de les jornades sobre infraestructures anomenada 'Conetados al futuro' organitzades pel ministeri de Foment.

Rajoy no ha volgut concretar més aquesta inversió, com si ho havia fet abans el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, en una entrevista a Rac1, concretava les inversions una mica més. "És un pla realista, viable i amb actuacions concretes", entre les quals hi ha, per exemple, "la renovació integral de vies o el desdoblament de la R3 en el tram Parets - La Garriga".

El president del govern espanyol no ha vinculat l'anunci d'inversió en infraestructures amb la situació política a Catalunya. "Fem aquesta inversió ara perquè podem fer-ho un cop hem sortit de la pitjor crisi de la història d'Espanya". Tot i això, just després d'anunciar els 4.000 milions ha parlat d'aquells que volen "trencar" i "destruir ponts" i ha fet una crida a la unitat dels "pobles d'Espanya".

"Cal dir que no comencem de zero a Catalunya, ja s’ha fet molt", ha di el president, que tot seguit ha recordat la frase que sempre repeteix el govern espanyol des de fa anys per demostrar que no és cert el que diu l'independentisme de l'oblit de l'Estat en infraestructures: "Catalunya és l'única comunitat que té les quatre províncies connectades".

"Volem que sigui un pla realista i viable, i planificat entre totes les administracions", ha explicat, després de dir que les Rodalies i el corredor mediterrani seran la seva prioritat.

Josep Rull serà el màxim representant del Govern en aquest acte del govern espanyol a Barcelona -'Conectados al futuro'-, tot i que també hi havien convidat el vicepresdient Oriol Junqueras, com a president en funcions, però ell ho ha delegat en una altra persona de la conselleria d’Economia, el president de l’empresa Infraestructures.cat, Joan Jaume Oms. Fonts del departament expliquen que al vicepresident li tocarà avui presidir la reunió del Govern dels dimarts en substitució de Carles Puigdemont, de viatge oficial als Estats Units, i per això no podia acceptar la invitació.